Japón y la OIM unen esfuerzos para ayudar a los afectados por las tormentas en Honduras

El jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para El Salvador, Guatemala y Honduras, Jorge Peraza. EFE/ Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 5 mar (EFE).- Japón y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informaron este viernes que se han unido para mejorar la calidad de vida de hondureños que continúan en albergues a causa de los daños que dejaron las tormentas tropicales Iota y Eta, en noviembre pasado.

"Se tata de familias que perdieron todo, que no tienen un lugar donde regresar", dijo el jefe de misión de la OIM para El Salvador, Guatemala y Honduras, Jorge Peraza, tras un recorrido por un albergue en San Pedro Sula, norte del país.

Enfatizó que muchos de los espacios ocupados por los damnificados "no fueron concebidos para albergar a personas afectadas por fenómenos naturales extremos, por ello no contaban con duchas, baños o seguridad".

"Queremos que sean espacios más dignos y adecuados también para la prevención de contagios de la covid-19", explicó Peraza.

En respuesta a la situación de emergencia, las familias afectadas recibieron un kit de alimentación y equipo de protección personal para protegerse ante la pandemia por la covid-19.

"El escenario posterior a las tormentas tropicales Eta e Iota en Honduras plantea enormes desafíos para la atención de población desplazada", indicó el embajador de Japón en el país centroamericano, Norio Fukuta, según una nota de la OIM.

Señaló que el proyecto de ayuda es implementado por la OIM con fondos del Japón, y busca facilitar "un entorno de vida segura y saludable con privacidad y dignidad para las personas en los albergues".

El proyecto, que cuenta con 1,1 millones de dólares, permitirá también mejorar la capacidad de respuesta a las personas albergadas en los departamentos de Cortés, Copán y Santa Bárbara, en el norte y occidente del país.

La iniciativa contribuyó, además, a reparar varios albergues temporales, recolectar desechos sólidos, mejorar la iluminación y los sistemas eléctricos.

Japón reafirmó "el compromiso" de apoyar a Honduras en sus esfuerzos de proteger el bienestar social de su población.

La OIM como líder global del clúster de Coordinación y Gestión de Albergues Temporales ha participado activamente en apoyar a Honduras y garantizar que "el proceso se mantenga en consonancia con las normas jurídicas internacionales y los principios humanitarios, salvaguardando los derechos básicos de las personas".