Italia recluta a los médicos residentes para acelerar su campaña de vacunas

EFE/EPA/PAOLO GIANDOTTI

Roma, 6 mar (EFE).- Italia reclutará a miles de médicos residentes para que participen en la campaña de vacunación contra el coronavirus y contribuyan a acelerarla, uno de los objetivos fundamentales del nuevo gobierno que preside Mario Draghi.

El ministro italiano de Sanidad, Roberto Speranza, agradeció hoy a todos los médicos residentes que en estos momentos se encontraban cursando su especialización tras la Universidad por sumarse "activamente" a la campaña de vacunación.

"Es un nuevo paso adelante que nos hace más fuertes en el reto decisivo de los próximos meses", agregó.

La participación de estos médicos residentes será voluntaria y no afectará a los horarios de su formación y estará regulada por un protocolo firmado hoy por el Gobierno, apuntó en un comunicado el presidente de la Conferencia de las Regiones, Stefano Bonaccini.

Se les ofrecerá contratos temporales o de colaboración no superiores a los seis meses, aunque prorrogables en función de cómo avance la emergencia sanitaria, y se ha establecido en 40 euros brutos por hora la compensación que recibirán.

Italia espera contar con unos 40.000 médicos más para vacunar a la población, según el presidente de la Federación Nacional de Colegios Médicos, Filippo Anelli, que ha pedido al gobierno que convoque también a los odontólogos y a los 45.000 médicos de cabecera a los 40.000 residentes que se repartirán en las áreas de vacunación.

Draghi, expresidente del Banco Central Europeo (BCE), juró el pasado 13 de febrero como primer ministro de un Gobierno de unidad, apoyado por casi todos los partidos del Parlamento, con el encargo explícito del jefe del Estado, Sergio Mattarella, de acelerar la campaña de vacunación.

Para empezar ha puesto a un militar al frente de la gestión de la emergencia, Francesco Paolo Figliuolo, y se están levantando centros de vacunación en estructuras de las Fuerzas Armadas y en estaciones como la ferroviaria de Termini en Roma, que fue inaugurado hoy.

El objetivo es contar con las infraestructuras adecuadas para suministrar las más de 7 millones de dosis que deberán llegar a Italia en este mes de marzo, según cálculos de Figliuolo.

Mattarella visitó hoy junto al presidente de la región del Lacio, Nicola Zingaretti, el mayor punto de vacunación de Italia, el palacio de congresos de la Nuvola (nube) en Roma y ha dirigido palabras de ánimo al personal que estaba trabajando.

Desde el 27 de diciembre, fecha simbólica de la vacunación en toda la Unión Europea, Italia ha logrado inmunizar ya 1.594.122 personas con las dos dosis del compuesto de Pfizer/BioNTech, Astrazeneca y Moderna, pese los retrasos en el suministro.

En total se ha aplicado alguna dosis a 5.158.820 italianos, la mayoría sanitarios (2.482.665), pero también a mayores de 80 años (945.567), internos en residencias (945.567), personal docente (331.839) y miembros de las Fuerzas Armadas (112.120).

Esta semana se supo que el Gobierno de Draghi bloqueó, de acuerdo con la Comisión Europea, la exportación a Australia de 250.000 dosis del fármaco de AstraZeneca producidas en Europa al considerar la escasez en el continente y que ese no es un país vulnerable.

Italia se convirtió así en el primer país de la Unión Europea en tomar una decisión de este tipo, y ha prometido seguir haciéndolo, desde de que Bruselas aprobó el mecanismo sobre el control de las exportaciones de los fármacos producidos en territorio comunitario.

La medida obliga a las farmacéuticas a avisar con antelación a las autoridades nacionales sobre cuántas dosis fabricadas en su territorio quieren exportar a terceros países.