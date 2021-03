Grandes Ligas suspenden toda la temporada a Dyson

Dyson, de 32 años, lanzó por última vez en las mayores para los Mellizos de Minnesota en 2019. EFE/John G. Mabanglo/Archivo

Nueva York (EE.UU.), 5 mar (EFE).- El lanzador agente libre Sam Dyson aceptó una suspensión de toda la temporada por violar la política conjunta de violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil de las Grandes Ligas, anunció la liga el viernes.

"Habiendo revisado toda la evidencia disponible, he concluido que el señor Dyson violó nuestra política y que la disciplina es apropiada", dijo el comisionado Rob Manfred en un comunicado.

Las acusaciones fueron sacadas a la luz por su exnovia, Alexis Blackburn, en una publicación de Instagram haciéndose pasar por su gato a finales de ese año.

"No tengo que preocuparme por resultar lastimada debido a la ira o a la pérdida de control", decía la publicación.

Agregaba también : "no debo tener miedo de gritos y cosas arrojadas a mamá y a mí".

Las Grandes Ligas abrieron una investigación después de la publicación, y Dyson no ha lanzado desde que salieron a la luz las acusaciones.

Como parte de la política de las mayores, Dyson participará en un programa de tratamiento y evaluación confidencial e integral supervisado por la junta.

Dyson es un veterano de ocho años con un promedio de efectividad de 3.40 en su carrera. Es el decimotercer jugador en ser suspendido bajo la actual política de abuso doméstico de las Grandes Ligas desde que entró en vigencia en 2015.