Fútbol/Primera.- (Previa) El Athletic aparca la Copa ante un mermado Granada

El Levante quiere olvidar su eliminación en el Reale Arena y el Huesca, salir del descenso a costa del Celta



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Athletic Club, flamante finalista de la Copa del Rey, tratará de coronar su semana grande con una victoria ante un Granada acosado por las bajas (21.00 horas), en una vigésima sexta jornada en la que la Real Sociedad espera asentarse en zona europea a costa de un Levante hundido por su eliminación copera (18.30 horas) y en la que el Huesca busca agarrarse a sus opciones de permanencia ante el Celta (14.00 horas).



Los de Marcelino García Toral tuvieron que aguardar hasta la prórroga del duelo en el Ciutat de València, con un gol de Alex Berenguer (1-2), para confirmar que lucharán por el título ante el FC Barcelona, que les hará jugar en el mes de abril dos finales de Copa seguidas: el día 3 ante la Real Sociedad, en la aplazada de 2020 por la pandemia de coronavirus, y el 17, la de 2021 ante los culés.



Antes, el cuadro vasco tendrá que reconducir su rumbo en LaLiga, donde a pesar de que no pierde desde hace cinco jornadas solo ha conseguido 6 de los 12 puntos en juego, lo que le deja décimo (30) a siete unidades de la séptima plaza y a nueve de la sexta. En busca de un triunfo ante los nazaríes, el preparador vasco solo tendrá la baja del sancionado Iñigo Martínez, aunque podría dar descanso a hombres como Iker Muniain o Iñaki Williams ante la acumulación de minutos.



Muchos más problemas tendrá Diego Martínez para sacar un once de garantías ante los 'leones' en San Mamés, con Luis Suárez, Neyder Lozano, Luis Milla, Carlos Neva, Alberto Soro y Quini lesionados y las dudas de Yangel Herrera, Darwin Machis, Ángel Montoro, Maxime Gonalons, Jesús Vallejo y Germán, todos con molestias físicas.



En una semana en la que iniciará su eliminatoria de Europa League ante el Molde noruego, el Granada necesita reafirmar una mejoría en la competición doméstica que pareció iniciarse en la victoria ante el Elche (2-1), que puso fin a seis jornadas sin ganar. La sexta posición está ahora a seis unidades de sus 33.



En el Reale Arena, el Levante buscará curar sus heridas tras la dura eliminación en el torneo del KO, y lo hará ante el primer rival de las finales coperas de su verdugo. Los de Paco López (32), que hace un par de semanas fueron capaces de sorprender al líder Atlético (0-2), enlazan ya tres fechas puntuando, y están a siete puntos de la zona continental.



Frente a sí se toparán con una Real Sociedad crecida tras su empate en el Alfredo Di Stéfano (1-1), que aunque frenó una racha de tres victorias seguidas se mantiene quinta (42) a seis unidades de los puestos 'Champions'. Eliminados en Europa ante el Manchester United, los de Imanol Alguacil ya tienen en el horizonte la final vasca de La Cartuja.



El conjunto 'txuri urdin' deberá lidiar con las ausencias de Zaldua, Elustondo, Moyà y Sangalli, todos por lesión, pero recupera tanto a Portu como a Illarramendi. Los granotas, por su parte, tendrán las bajas de Melero, Campaña, Radoja, Róber Pier y Postigo.



En el partido matinal, la colista SD Huesca recibe al RC Celta con la intención de dar continuidad al arreón iniciado de la mano de Pacheta. Tras sucumbir por la mínima ante Real Madrid y Sevilla, los oscenses (20) ganaron al Granada (3-2) y empataron con el Eibar (1-1) para quedarse a solo dos puntos de la ansiada zona de permanencia.



Ahora, podrían abandonar los puestos de descenso si consiguen vencer a los gallegos (30), muy irregulares este curso y vulnerables sin su principal referente ofensivo, Iago Aspas. Sin él, arrastraron seis jornadas seguidas sin ganar, interrumpidas por el triunfo ante el Elche (3-1). Sin embargo, el de Moaña se perdió por sanción la cita ante el Valencia y los del 'Chacho' Coudet volvieron a caer, y la pasada semana no pasaron del empate ante el Real Valladolid (1-1).



Los vigueses afrontarán esta nueva cita con las ausencias de Renato Tapia, Néstor Araujo, Emre Mor y Sergio Álvarez, mientras que los locales no podrán contar con los lesionados Antonio Valera, Gastón Silva, Pedro Mosquera y Luisinho.



--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA SANTANDER.



Huesca - Celta. Munuera Montero (C.Andaluz) 14.00.



Atlético - Real Madrid. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 16.15.



Real Sociedad - Levante. Soto Grado (C.Riojano) 18.30.



Athletic Club - Granada. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21.00.