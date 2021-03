Fútbol/Primera.- (Crónica) El Elche se alivia a costa de un Sevilla deprimido

06/03/2021 Guido Carrillo celebra el 2-0 del Elche ante el Sevilla DEPORTES LALIGA



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Elche cogió aire y sacó los colores al Sevilla este sábado (2-1) en un partido de la jornada 26 de LaLiga Santander, que confirma el mal momento del conjunto andaluz, que suma cuatro derrotas en los cinco últimos partidos, mientras que el Valladolid y el Cádiz dieron un paso al frente en pos de mantener la categoría.



En el Martínez Valero, el conjunto de Julen Lopetegui demostró que sigue deprimido y -pese a la diferencia de calidad y presupuesto- no ofreció nada más que su rival. Los ilicitanos, renacidos desde el regreso de Fran Escribá, apretaron en la segunda mitad y su efectividad terminó siendo decisiva para dejar los puntos en casa.



Raúl Guti logró el 1-0 tras rematar solo en el área, en un remate demasiado sencillo para el jugador del Elche. Y el segundo llegó cinco minutos después, a cuarto de hora para el final, tras un cabezazo con suspense de Guido Carrillo. El argentino marcó con su especialidad, pero el árbitro tuvo que ser informado por el pinganillo para confirmar la diana porque Vaclik la sacó estando dentro.



El gol extasió a un Elche que supo contener el ímpetu de los nervionenses, que recortaron distancias con un remate en plancha de De Jong tras un centro de Acosta, pero fue insuficiente para impedir la derrota. El conjunto de Escribá abandona los puestos de descenso de forma provisional y el Sevilla se estanca en la cuarta plaza.



Por su parte, en Zorrilla, el Real Valladolid logró una victoria balsámica (2-1) ante un rival que pasa a ser 'directo' por la salvación después de un excelente arranque de partidos. Los de Pucela tardaron muy poco en abrir el marcador ante un Getafe apagado que vuelve a meterse en problemas tras el oasis que supuso la visita del Valencia la pasada jornada.



Óscar Plano marcó el primero al cuarto de hora, un testarazo sensacional en el área pequeña, tras ser asistido -también con la cabeza- por Fabián Orellana. Casi sin margen de reacción para los azulones, el Valladolid firmó el segundo en un remate de Shon Weissman, también asistido por Orellana, que se hizo dueño del carril zurdo.



El equipo de José Bordalás despertó antes del descanso y -de hecho- se llevó premio en una acción magnífca de Enes Unal que culminó Jaime Mata tras un recorte de muchos quilates. El balón tocó en Joaquín y acabó besando las redes. En la segunda parte no se movió el marcador, eso sí, el Getafe acabó con diez por roja directa del propio Mata.



El triunfo alivia al Real Valladolid, que mejora sus pobres guarismos en este 2021, y aumenta las dudas de un 'Geta' que ha pasado de luchar por Europa -tras su brillante 2019/20- a estar muy cerca de la zona roja de la tabla. Los del sur de Madrid tienen cuatro puntos de renta sobre los puestos de descenso.



EL CÁDIZ TUMBA AL EIBAR



Por su parte, el Cádiz también cogió aire en su pelea por la salvación tras reencontrase con la victoria casi dos meses después. El conjunto de Álvaro Cervera fue muy fiel a su estilo y se apuntó los tres puntos ante el Eibar (1-0) con un gol de Álvaro Negredo en un partido marcado por el error de Dmitrovic desde el punto de penalti.



Negredo marcó de cabeza tras una jugada coral que arrancó en el centro del campo con un control de pecho del delantero vallecano. El ariete del Cádiz hizo bueno un centro de Espino y logró la diana a cinco minutos para el descanso. El gol tranquilizó a los armeros, que no despertaron hasta el segundo tiempo.



Fue entonces cuando -al borde de la hora- tuvo la oportunidad de equilibrar la contienda con un penalti que no pudo marcar su portero Marko Dmitrovic, la cuarta pena máxima en la historia de la Liga que un cancerbero detiene a otro. El Cádiz se pone decimocuarto y el Eibar, que lleva nueve jornadas sin ganar, se mete en puestos de descenso.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 26 DE LALIGA SANTANDER.



-Sábado 6.



Valladolid - Getafe 2-1.



Elche - Sevilla 2-1.



Cádiz - Eibar 1-0.



Osasuna - Barcelona 21.00.



-Domingo 7.



Huesca - Celta 14.00.



Atlético - Real Madrid 16.15.



Real Sociedad - Levante 18.30.



Athletic Club - Granada 21.00.



-Lunes 8.



Betis - Alavés 21.00.



-Viernes 5.



Valencia - Villarreal 2-1.