Fútbol.- Jagoba Arrasate: "No hemos tenido el acierto necesario para poder sumar"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El entrenador del CA Osasuna, Jagoba Arrasate, lamentó la falta de acierto este sábado para "poder sumar" en la derrota (0-2) ante el FC Barcelona en LaLiga Santander, un encuentro valiente de los suyos que no le puede dejar satisfecho por el resultado.



"No hemos tenido el acierto necesario para poder sumar. Cuando pierdes, las sensaciones nunca son positivas. Creo que el equipo ha hecho un buen partido. Es verdad que ellos han tenido la posesión, pero entendíamos que defendiendo bien y saliendo luego con gente, sobre todo en transiciones, podíamos hacer daño", dijo.



El preparador 'rojillo' reconoció en rueda de prensa un sabor amargo por la falta de eficacia, una cualidad que sí demostró el Barça para llevarse los tres puntos de El Sadar. "Tengo la sensación de que hemos hecho trabajar más al portero de ellos de lo que lo ha hecho el nuestro. Pero al final esto se trata de eficacia también. Nos vamos con una derrota pero nos tenemos que levantar ya, porque tenemos otro partido el sábado", apuntó.



"Hemos tenido un momento, con el 0-1, que con centros laterales parecía que podíamos empatar, pero nos ha durado poco y no ha podido ser, sobre todo porque ha llegado el 0-2 y ahí ya ha sido más complicado", añadió, con el equipo vivo hasta el 0-2 ya en el minuto 83 de un Barça que llegaba con mucha confianza.



"Ellos seguramente estén en el mejor momento de la temporada en cuanto a confianza, con buenos partidos y buenos resultados. Y un rival así, con buenos jugadores, si además está con confianza, está lanzado. Y para frenarles necesitábamos esa eficacia que no hemos tenido", terminó.