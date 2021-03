Fredy Montero: "Seattle es mi hogar y volver por segunda vez es algo deseado"

El jugador colombiano Fredy Montero. EFE/Roberto Escobar/Archivo

Houston (EE.UU.), 5 mar (EFE).- La temporada del 2021 en la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos tendrá al delantero colombiano Fredy Montero como uno de los jugadores a seguir viendo, pero esta vez con el uniforme de los Sounders FC de Seattle, al que llegó por primera vez en el 2009, cuando era un joven de 21 años.

Después de dejar su clase goleadora durante las cuatro temporadas que estuvo en la primera etapa, desde el 2009 hasta el 2012, ahora Montero llega con el mismo entusiasmo y la ilusión de seguir aportando su fútbol al equipo y asegurarse la continuidad hasta que decida retirarse.

De ahí, que Montero mostró en todo momento su felicidad durante la vídeo conferencia que celebró para hacer su presentación oficial en la que será su segunda etapa con los Sounders FC.

El delantero colombiano de 33 años sigue siendo el máximo goleador de todos los tiempos del club con 60 dianas en todas las competiciones y ha mantenido una estrecha conexión con el lugar que considera su hogar adoptivo.

Montero conoció a su esposa en Seattle, es dueño de una cafetería en la ciudad y todavía tiene su casa en el suburbio residencial de Seattle, todos factores que hicieron que la perspectiva de una reunión fuera algo obvio cuando se presentó la oportunidad.

"Era la lógica de mi elección y la felicidad que siento es porque Seattle es mi hogar", declaró Montero. "Me encantó mi tiempo jugando aquí. Y, por supuesto, no pensé dos veces en tener la oportunidad de volver. Siento que todavía soy un jugador que puede ofrecer cosas positivas y ayudar al equipo a alcanzar sus metas".

Precisamente, la aportación real que haga al equipo será la tenga mucho más valor que la sentimental, aunque también sea importante de cara al equilibrio y concentración que podrá tener como profesional.

El regreso a casa llega en un momento en que los Sounders necesitarán la destreza de Montero en el campo de marcar goles, ya que el extremo destacado Jordan Morris se perdió recientemente en el futuro previsible con un ligamento cruzado anterior desgarrado mientras estaba cedido con Swansea City en el Campeonato Inglés.

Montero ha pasado tres de los últimos cuatro años con el rival de Seattle, el Vancouver Whitecaps, y logró 26 goles, además de 14 asistencias en 81 partidos que ha jugado con el equipo canadiense.

El entrenador de los Sounders, Brian Schmetzer, se ha referido con la posibilidad de una formación de dos delanteros en sus entrevistas recientes, lo que significa que una rotación que incluye a Montero, Will Bruin y el destacado peruano Raúl Ruidiaz podría estar en las tarjetas mientras Seattle se adapta a la vida sin Morris.

Ahora con la esperanza que esta segunda etapa en el equipo sea la última vez que tenga que hacer las maletas para un cambio de escenario en lo que ha sido una carrera muy transitada.

Montero confía que su fútbol sea de nuevo el mejor y le permita rendir al máximo en los próximos cinco años.

Gloria Regil