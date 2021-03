Ferretti afirma que los medios menosprecian a los rivales de Tigres

El brasileño Ricardo Ferretti. EFE/Miguel Sierra/Archivo

Puebla (México), 6 mar (EFE).- El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres del fútbol mexicano aseveró que los medios menosprecian a sus rivales y dejó claro que sus oponentes no son menos, como demostró el Puebla.

"La gente y los medios menosprecian a los equipos cuando juegan contra nosotros, pero Puebla venía de ganar en León al campeón y demostró que es un equipo sólido", explicó el técnico al final del empate 1-1 en la fecha 10 del Clausura 2021.

Tigres se fue arriba en el marcador con un penalti convertido por el francés André-Pierre Gignac, pero no pudo evitar que el equipo local hiciera el 1-1 antes del descanso. En el segundo lapso Tigres dominó, pero no pudo obtener su segundo tanto.

Ferretti destacó el nivel futbolístico del Puebla, dirigido por el argentino Nicolás Larcamón, que marcha en el cuarto lugar del torneo con 16 puntos y que en la novena jornada venció como visitante al León, actual campeón del fútbol mexicano.

"Puebla nos hizo un partido muy disputado; nos apretó bien, es un equipo compacto y cualquiera de los dos pudimos llevarnos el triunfo. Dentro de todo el empate es justo", confesó el estratega.

Tigres hiló su tercer duelo sin ganar. En la fecha ocho empató 2-2 como visitante en San Luis, en la nueve cayó en casa 0-1 con Toluca y ahora igualó 1-1 en Puebla, por lo que Ferretti reconoció que les ha faltado contundencia para retomar seguridad.

"Nos está faltando ese triunfo que nos dé la confianza para recuperar el fútbol que acostumbramos practicar porque metemos un gol, luego tenemos un descuido y nos empatan, después tenemos oportunidades que no concretamos, hay que trabajar".

Del desempeño de su equipo en el duelo ante Puebla, Ricardo Ferretti señaló que durante el primer tiempo les costó ajustar en la defensiva.

"Se no complicó el primer tiempo porque ellos se defendieron adecuadamente y nos tomaron en algunos contragolpes. En el segundo tiempo dominamos más, pero nos faltó ese gol para poder definir".

El empate permitió a Tigres llegar al décimo lugar del certamen al sumar 12 unidades.

En la fecha 11 del Clausura 2021, el equipo felino recibirá al Mazatlán FC el sábado 13 de marzo.