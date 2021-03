07/03/2021 Estos son los premiados en los Goya 2021. MADRID, 6 (CHANCE) Todos estábamos esperando con ansia que llegara esta grandiosa noche, la de los Premios Goya 2021 en la que nos hemos emocionado, reído y entretenido, pero sobre todo nos hemos sentido más orgullosos que nunca a ese producto cinematográfico que tenemos en nuestro país. Aquí, todos los premios de esta edición: 1. MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO Nerea Torrijos, por 'Akelarre' 2. MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA Beatushka Wojtowicz y Ricardo Molina, por 'Akelarre'. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



1. MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO



Nerea Torrijos, por 'Akelarre'



2. MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA



Beatushka Wojtowicz y Ricardo Molina, por 'Akelarre'.



3. MEJOR SONIDO



Eduardo Esquide, Jamaica Ruíz García, Juan Ferro y Nicolas de Poulpiquet, por 'Adú'.



4. MEJORES EFECTOS ESPECIALES



Mariano García Marty y Ana Rubio, por 'Akelarre'.



5. MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN



Ana Parra y Luis Fernández Lago, por 'Adú'.



6. MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN



Jone Laspiur, por su interpretación en 'Ane'.



7. MEJOR ACTOR REVELACIÓN



Adam Nourou, por 'Adú'.



8. MEJOR DIRECCIÓN NOVEL



A Pilar Palomero, por 'Las niñas'



9. MEJOR CANCIÓN ORIGINAL



Rozalén, 'Que no, que no'



10. MEJOR MÚSICA ORIGINAL



Aránzazu Calleja y Maite Arroitajauregi, por 'Akelarre'



11. MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN



'A la cara'



12. MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL



'Biografía del cadáver de una mujer'



13. MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN



Blue & malone: casos imposibles



14. MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA



A Daniela Cajías, por 'Las niñas'



15. MEJOR MONTAJE



Para Sergio Jiménez, por 'El año del descubrimiento'



16. MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA



Miker Serrano, por 'Akelarre'



17. MEJOR GUION ORIGINAL



Para Pilar Palomero, por 'Las niñas'



18. MEJOR GUION ADAPTADO



Para David Pérez Sañudo y Marina Parés Pulido, por 'Ane'



19. MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL



'El año del descubrimiento'



20. MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN



'La gallina turuleca'



21. GOYA MEJOR ACTRIZ DE REPARTO



Nathalie Poza, por 'La boda de rosa'



22. MEJOR ACTOR DE REPARTO



Alberto San Juan, por 'Sentimental'



23. MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA



'El olvido que seremos'



24. MEJOR PELÍCULA EUROPEA



'El padre'



25. MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA Patricia López Arnaiz, por 'Ane'.



26. MEJOR ACTOR PROTAGONISTAMario Casas, por 'No matarás'



27. MEJOR DIRECCIÓN Salvador Calvo, por 'Adú'



28. MEJOR PELÍCULA'Las niñas'



Y EL GOYA DE HONOR 2021



Ángela Molina