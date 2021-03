Estatal Petroecuador adjudica venta de crudo Oriente a Shell Western

Foto de archivo. Un tanque de combustible con el logo de Petroecuador en el complejo refinador estatal ecuatoriano de Esmeraldas, Ecuador, 15 de agosto de 2017. REUTERS/Daniel Tapia

QUITO, 6 mar (Reuters) - La estatal ecuatoriana Petroecuador dijo el sábado que adjudicó una licitación para exportar 1,44 millones de barriles de crudo Oriente a la refinadora estadounidense Shell Western Supply and Trading Limited, en su tercera venta spot del año.

La compañía presentó la mejor oferta de seis empresas, proponiendo pagar un diferencial de 1,39 dólares por barril por debajo de los precios del crudo West Texas Intermediate (WTI).

"Petroecuador adjudicó la tercera venta spot del 2021 a la empresa refinadora estadounidense Shell Western Supply and Trading Limited, para la exportación de 1.440.000 barriles de crudo Oriente, al presentar la mejor oferta con un diferencial de USD (-1,39) por barril", dijo la petrolera un comunicado. Shell superó las ofertas de Equinor ASA de Noruega, Petrochina International Co Ltd, la refinería de Estados Unidos Phillips 66 Company, la empresa comercial Trafigura Pte Ltd y Unipec America Inc, una unidad de la china Sinopec, agregó Petroecuador.

El crudo ofertado se exportará en cuatro cargamentos de 360.000 barriles cada uno en marzo de 2021.

En esta licitación, la estatal ecuatoriana dio a las empresas participantes la opción de comprar el crudo en cargamentos de volúmenes mayores a los usualmente exportados.

"Permitiendo así, la reducción del costo medio de fletes utilizado en el levante de este hidrocarburo, buscando de esta forma un mejor posicionamiento para el crudo ecuatoriano", explicó en el comunicado.

(Reporte de Alexandra Valencia)