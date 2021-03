El covid vuelve a interponerse en el premundial y se suspende la doble fecha sudamericana

Actualiza con decisión de la Conmebol de suspender las fechas 5 y 6 de la clasificatoria a Catar-2022 ///Asunción, 6 Mar 2021 (AFP) - La Conmebol suspendió este sábado la doble fecha de la clasificatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022 ante la imposibilidad de contar con todos los jugadores de la región que militan en Europa, debido a la pandemia del coronavirus, que nuevamente se ceba con la región.La decisión de suspender la doble jornada, que estaba prevista para el 25-26 de marzo y para el 30 de marzo, "obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos", señaló la Conmebol en un tuit.Agregó que la FIFA, en coordinación con la entidad sudamericana y sus asociaciones miembro, analizará la reprogramación de la fecha destacando que "próximamente se estudiarán diferentes opciones para la realización de los partidos".Numerosos clubes europeos, en particular de Inglaterra, rechazaron que sus jugadores sudamericanos viajen a Sudamérica para jugar la quinta y sexta fecha del prmeundial alegando que al regreso deberían hacer un confinamiento de diez días.La decisión fue adoptada este sábado en el marco de una reunión de la Conmebol con la FIFA. - Superclásico postergado - En la quinta fecha destaca el clásico del Rio de la Plata entre Argentina y Uruguay, y en la siguiente, el plato fuerte es el superclásico sudamericano entre Brasil (12 puntos) y Argentina (10), líder y segundo de la clasificación.Para las diez asociaciones miembro de la Conmebol, la presencia de sus jugadores "europeos", es imprescindible para enfrentar los compromisos con el máximo de su potencial deportivo."Necesitamos entrar en la competencia con todo nuestro potencial. Ninguna selección sudamericana quiere jugar sin sus jugadores", dijo en declaraciones a la radio 730 AM de Asunción, el portavoz de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Enrique Sánchez. - Colombia puso trabas - El ministro de Salud de Colombia sugirió el viernes el posible bloqueo a la entrada de la selección de Brasil para el duelo premundialista que tenían previsto jugar el 26 de marzo, debido a la crisis pandémica que mantiene cerrados los vuelos entre ambos países."Hoy vería muy difícil la apertura de cualquier vuelo desde Brasil y no tendría como justificar la apertura de un vuelo chárter", expresó el ministro Fernando Ruiz a Blu Radio. Luego de que las eliminatorias no se iniciaran en marzo del 2020 como originariamente estaba previsto, por la irrupción de la pandemia de coronavirus en ese mes en Sudamérica, la región pudo disputar en octubre y noviembre pasados las primeras cuatro de las 18 fechas del extenso premundial. - "No" de Europa - Pero una vacunación contra el covid-19 en cámara lenta en una región duramente golpeada por el virus siguen complicando la disputa de unas clasificatorias que ya resignaron la presencia de público en los estadios.En Europa, donde el covid ha dejado 867.606 fallecidos y más de 38 millones de contagios, según un balance de la AFP del viernes basado en fuentes oficiales, y el número de nuevos casos aumentó tras seis semanas en declive, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las restricciones sanitarias en Europa, especialmente en Inglaterra, Alemania y España, tres de los países donde más militan internacionales sudamericanos, estipulan diez días de confinamiento obligatorio al arribo."Los clubes les pagan a los jugadores, eso significa que tenemos que ser la primera prioridad. No pueden hacer felices a todos en este periodo de nuestras vidas", soltó el entrenador del Liverpool inglés, Jürgen Klopp, esta semana.Otro peso pesado entre los entrenadores de Europa, el español Pep Guardiola, del Manchester City, se sumó el viernes a la ola de rechazos de sus colegas."Creo que no tiene sentido si los jugadores van con su equipo nacional y luego tienen que aislarse durante diez días cuando regresen", afirmó.En cambio, el entrenador argentino del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, sostuvo una posición intermedia al pedir "una solución justa e igualitaria"."Hay que encontrar la mejor solución para que las competiciones sean lo más justas posible y que los jugadores tengan un trato similar, independientemente de dónde se jueguen los partidos".bur-hro-ma/ol -------------------------------------------------------------