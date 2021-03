El Arsenal se atasca en Burnley

EFE/EPA/Peter Powell

Redacción deportes 6 mar (EFE).- El Arsenal, con Martin Odegaard, no pasó del empate en el estadio Turf Moor ante el Burnley (1-1) y dio un paso atrás en su escalada hacia los puestos europeos de la Premier.

El conjunto de Mikel Arteta fue incapaz de sumar los tres puntos ante un rival que acumula cinco encuentros sin ganar y que aún no ha resuelto la permanencia.

Y eso que el conjunto de Londres encarriló el partido a los seis minutos con un gol del gabonés Pierre Emerick Aubameyang tras recibir un balón de Willian.

No amplió su renta y el cuadro de Sean Dyche empató poco antes del intermedio en una acción de fortuna de Chris Wood.

Arteta retiró a Odegaard a la hora de partido y dio entrada al atacante Alexander Lacazzette. Dani Ceballos saltó al campo a diez minutos del final por el exjugador del Atlético Madrid Thomas.

El Arsenal queda décimo en la tabla a siete puntos del Everton, que marca los puestos europeos, mientras que el Burnley está a siete del descenso.