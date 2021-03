Duplantis a la final de pértiga de un solo salto (5,60)

Torun (Poland), 06/03/2021.- Armand Duplantis of Sweden in action during the men's Pole Vault qualification of the 36th EFE/EPA/LESZEK SZYMANSKI

Varsovia, 6 mar (EFE).- El sueco Armand Duplantis, plusmarquista mundial de pértiga con una marca de 6,18, necesitó un solo salto, de 5,60, para meterse en la final de los Europeos en sala, en la que no estará, por lesión, su adversario más fuerte, el francés Renaud Lavillenie.

El plusmarquista mundial demoró hora y 20 minutos su puesta en acción. La ronda de clasificación arrancó a las 10.05 y él empezó a competir cuando el listón se situó en 5,60. Se pedían 5,75 para acceder a la final pero bastó con 5,60 para estar entre los ocho primeros.

Torun arrojará un nuevo campeón de pértiga, ya que el campeón de Glasgow, el polaco Pavel Wojciechowski, terminó duodécimo y último en la ronda clasificatoria con una marca de 5,35. No pudo con los 5,50.

La final tendrá un Lavillenie, pero el hermano pequeño, Valentín. Renaud anunció este viernes su baja debido a una lesión en la pantorrilla derecha que arruinaba el gran duelo de los campeonatos con Duplantis.

"Golpe duro, obligado a renunciar a los campeonatos de Europa. Esta mañana durante el entrenamiento he sentido un fuerte dolor en la pantorrilla derecha y no voy a arriesgarme a un agravamiento de la lesión que comprometa los Juegos Olímpicos", explicó en un comunicado. M