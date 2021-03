Descalificado Ingebrigtsen en 1.500: oro para Lewandowski, plata para Gómez

El noruego Jakob Ingebrigtsen (c), que había ganado la final de 1.500 de los Europeos en pista cubierta de Torun, fue descalificado por pisar fuera de pista y el percance permitió al polaco Marcin Lewandowski (i) revalidar su título por delante de dos españoles: Jesús Gómez (d), plata, e Ignacio Fontes, bronce. EFE/EPA/Leszek Szymanski

Varsovia, 5 mar (EFE).- El noruego Jakob Ingebrigtsen, que había ganado la final de 1.500 de los Europeos en pista cubierta de Torun, fue descalificado por pisar fuera de pista y el percance permitió al polaco Marcin Lewandowski revalidar su título por delante de dos españoles: Jesús Gómez, plata, e Ignacio Fontes, bronce.

Gómez, campeón de España de 1.500 metros en pista cubierta, subió, de esta forma, un peldaño en el podio europeo (fue tercero en Glasgow 2019) y Fontes inscribe su nombre en el medallero.

Ingebrigtsen, máximo favorito, había doblegado con una marca de 3:37.56 al defensor del título, Lewandowski (3:38.06) y a Gómez (3:38.47), que precedió en la meta a Fontes (3:39.66), pero los jueves aplicaron al ganador la regla técnica 17 en su apartado 3.2.

"En cualquier parte de una carrera no corrida por calles, cuando un atleta corre en una curva, en la mitad exterior de la curva según la Regla 17.5.2 del Reglamento Técnico, o sobre la parte curvada de la sección de pista donde los atletas dejan la pista principal para pasar la ría en los obstáculos, no podrá pisar o correr sobre o por el interior del bordillo o de la línea marcando el límite aplicable (el interior de la pista, la mitad exterior de la pista, o cualquier parte curvada de la sección de pista hacia la ría de los obstáculos)", dice el enrevesado reglamento de competición.

Ingebrigtsen sufrió un tropezón con el checo Jan Fris y no sacó ningún provecho de pisar por fuera, pero los jueces se mostraron estrictos y el principal beneficiado fue un atleta local, Lewandowski, que de esta forma, a menos que prospere la reclamación de Noruega, derrota por segunda vez consecutiva al menor de los hermanos.

Cuando se cumplen 14 años del histórico triplete español que obtuvieron en Birmingham Juan Carlos Higuero, Sergio Gallardo y Arturo Casado, Gómez y Fontes no han faltado a la cita con el podio en una disciplina que ha dado a España, con estas, 25 medallas -ocho de oro- en campeonatos de Europa bajo techo (22 en categoría masculina).

Con las estadísticas en la mano, la lucha por la medalla de oro se reducía a un duelo entre Lewandowski, tres veces campeón mundial y otras tantas europeo, de 33 años, y Jakob Ingebrigtsen, trece más joven, que venía de batir el récord continental con una marca galáctica de 3:31.80.

"Estoy en gran forma y Marcin se está haciendo mayor, casi me dobla en edad", alardeó Jakob, de 19 años después de las series del jueves. El noruego se la tenía jurada al triple campeón polaco, de 33, que en Glasgow 2019 le había impedido lograr el doblete al derrotarlo en el 1.500.

No hubo espacio para el cálculo. Lewandowski, que también dobla en Torun, tomó la cabeza en los primeros metros pero ya en la segunda vuelta Ingebrigtsen imprimió un cambio brusco y solo el polaco puso seguir su estela, mientras por detrás Gómez reducía poco a poco la distancia.

Jakob pasó el mil en 2:26.72, llevando con el gancho a Lewandowski, que no lograba reducir esos metros que le había tomado el noruego y en la recta final arrojó la toalla: mirando atrás por si el campeón español le exigía un plus, se conformó con la medalla de plata.

Fontes, campeón de Europa sub-23 en 2019, fue el mejor del grupo, progresando hasta el cuarto puesto en el esprint. El jueves ya se había ganado un espacio en las estadísticas de los Europeos en sala al acreditar la mejor marca jamás lograda en una primera ronda (3:38.68).

La belga Nafissatou Thiam, campeona olímpica de heptatlón, obtuvo su segundo título europeo consecutivo de pentatlón (la combinada femenina bajo techo) con 4.904 puntos apenas un mes después de perderse los nacionales tras dar positivo en el test de coronavirus.

En otras finales de la segunda jornada, la portuguesa Auriol Dongmo ganó el oro en peso con un lanzamiento de 19.34; el griego Miltiades Tentoglou se encaramó al primer puesto del ránking mundial del año en longitud con un salto de 8,35 y la británica Amy-Eloise Markovic se impuso con 8:46.43 en una final de 3.000 en la que siete de las nueve primeras hicieron marca personal, incluida la madrileña Lucía Rodríguez, octava con 8:53.90.