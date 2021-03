Cuadrado, de nuevo disponible; Dybala, baja por decimoquinto duelo seguido

EFE/EPA/CARMELO IMBESI/Archivo

Roma, 6 mar (EFE).- El colombiano Juan Guillermo Cuadrado entró este sábado en la lista del Juventus para el partido liguero contra el Lazio tras recuperarse de su lesión muscular, mientras que el argentino Paulo Dybala estará de baja por decimoquinto encuentro consecutivo al seguir con problemas en el ligamento colateral de la rodilla izquierda.

Tras perderse los duelos frente al Oporto en la Liga de Campeones y ante Crotone, Verona y Spezia en la Serie A, Cuadrado vuelve a estar a disposición de Pirlo en un momento extremadamente delicado para el Juventus, que afronta una cita exigente contra el Lazio y que el próximo martes se jugará la vida en la Copa de Europa.

El extremo colombiano fue clave para dar ritmo a las acciones ofensivas del Juventus esta campaña, pero tuvo que parar el pasado 13 de febrero por una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho.

Pirlo sigue sin poder contar con Dybala en la delantera. La "Joya" está viviendo una temporada lastrada por las lesiones y no juega desde el 10 de enero, cuando se lesionó en el encuentro contra el Sassuolo.

Sufre una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda que le impidió competir en los últimos quince partidos. Solo entró en la lista en una ocasión, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, pero no pudo jugar al seguir con problemas.

Esta campaña, Dybala solo pudo jugar 16 partidos y marcó tres goles. Sigue en duda su presencia en la vuelta europea de este martes contra el Oporto, en la que el Juventus debe remontar el 1-2 de la ida.

Además, el cuadro turinés no podrá contar este sábado contra el Lazio ni ante el Oporto con el uruguayo Rodrigo Bentancur, quien dio positivo por coronavirus el último jueves.