Coronavirus.- Un brote confina a cientos de trabajadores de un astillero en el puerto alemán de Bremerhaven

EMDEN, 6 (DPA/EP)



Cientos de trabajadores en el astillero alemán de Bremerhaven se encuentran confinados en el flamante crucero de lujo 'Odyssey of the Seas' en el norte de Alemania después de que dos de ellos fueran diagnosticados con coronavirus.



Ahora, y según las regulaciones de la autoridad médica del puertolos trabajadores no pueden abandonar el barco, según ha informado este sábado un portavoz del astillero Meyer Werft.



Los casos fueron identificados el miércoles y confirmados mediante pruebas de PCR al día siguiente. Los dos pacientes han sido separados del resto del personal.



Los trabajadores ahora están siendo examinados todos los días, pero hasta ahora no se han encontrado otros casos. El astillero ha indicado que estaba discutiendo los próximos pasos con las autoridades.



El transatlántico había llegado al puerto el fin de semana pasado para completar el trabajo final.