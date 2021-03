Coronavirus.- La OMS alerta sobre la "grave" situación en Brasil y pide medidas "agresivas" para frenar la COVID-19

31/08/2020 Personal militar durante las labores de desinfección del Cristo de Corcovado, una de las zonas más turísticas de Río de Janeiro. POLITICA SUDAMÉRICA BRASIL LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL FABIO TEIXEIRA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Brasil lamenta otros 1.800 fallecidos y 75.495 positivos



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La Organización Mundial de la Salud ha alertado este viernes sobre la "muy grave" situación en Brasil por la COVID-19 por el incremento de casos, en concreto los de la variante brasileña, y ha llamado a las autoridades a tomar medidas "agresivas" de salud pública y desplegar vacunas en todo su territorio para frenar el avance de la pandemia.



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado que la tendencia no cambiará en el gigante latinoamericano si no se adoptan medidas de contención del coronavirus.



Según la OMS, el país presenta un mayor nivel de contagio por la variante P.1, que tiene mayor capacidad de transmisión y que estaría produciendo reinfecciones en las zonas de Manaos y Amazonas, que han experimentado "brotes intensos" recientemente.



"Con la proporción de los casos actuales, podemos decir que son reinfecciones probablemente debidas a la disminución de la inmunidad en el tiempo o a que esta variante no responde a la inmunidad natural, lo que nos advierte que tenemos que ser muy cuidadosos con las vacunas y asegurarnos de que funcionen también contra esta mutación", ha señalado por su parte el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan.



Ryan ha reclamado que se haga una secuenciación genómica para entender claramente lo que está ocurriendo y optar por el mejor camino a seguir.



En este sentido, ha pedido también que no se relajen las medidas sociales y ha advertido de que la llegada de las vacunas supone un momento de aliento", "pero también es el momento en el que la población pierde la concentración".



OTROS 1.800 FALLECIDOS



El coronavirus ha dejado este viernes en Brasil 75.495 casos, que elevan el total de contagios acumulados a 10.869.227, según el último balance del Ministerio de Sanidad.



El país ha lamentado también 1.800 decesos más a causa de la pandemia, que ya se ha cobrado 262.770 víctimas mortales, frente a 9.671.410 personas que han logrado superar la enfermedad. La última semana ha dejado nuevos récord en el número de fallecidos.



Sobre la propagación del virus, la OMS ha precisado también que en Manaos y Amazonas las unidades de críticos se encuentran en un 80 por ciento de ocupación, mientras las camas de afectados por el coronavirus son un 60 por ciento.



Según el consorcio de medios de comunicación que realiza un análisis diario de la pandemia en el país, se han aplicado 10,5 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19.