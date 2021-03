Colombia.- Lista completa de ganadores de la 35 edición de los Premios Goya

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Estos son los ganadores de la 35 edición de los Premios Goya:



- Mejor Película: 'Las Niñas'



- Mejor Dirección: Salvador Calvo, por 'Adú'



- Mejor Actor Protagonista: Mario Casas, por 'No matarás'



- Mejor Actriz Protagonista: Patricia Lopez Arnaiz, por 'Ane'



- Mejor película europea: 'El padre' de Florian Zeller



- Mejor película iberoamericana: 'El olvido que seremos' (Colombia), de Fernando Trueba



- Mejor actor de reparto : Alberto San Juan, por 'Sentimental'



- Mejor actriz de reparto: Nathalie Poza, por 'La boda de Rosa'



- Mejor película de animación: "La gallina Turuleca", de Brown Films, A.I.E., Gloriamundi Producciones, S.L., Producions A Fonsagrada, Tandem Films, S.L.



- Mejor película documental: "El año del descubrimiento", de Lacima Producciones, S.L.



- Mejor guion adaptado: David Pérez Sañudo y Marina Parés Pulido, por 'Ane'



- Mejor guion original: Pilar Palomero, por 'Las niñas'



- Mejor dirección artística: Mikel Serrano, por 'Akelarre'



- Mejor montaje: Sergio Jiménez, por 'El año del descubrimiento'



- Mejor dirección de fotografía: Daniela Cajías, por 'Las niñas'



- Mejor cortometraje de animación: 'Blue & Malone: Casos Imposibles', dirigido por Abraham López Guerrero



- Mejor cortometraje documental: "Biografía del cadáver de una mujer", dirigido y producido por Mabel Lozano



- Mejor cortometraje de ficción: "A la cara", dirigido y producido por Javier Marco Rico



- Mejor música original: Aránzazu Calleja y Maite Arroitajauregi, por 'Akelarre'



- Mejor canción original: 'Que no, que no' de Rozalén, por 'La boda de Rosa'



- Mejor dirección novel: Pilar Romero, por 'Las niñas'



- Mejor actor revelación: Adam Nourou, por 'Adú'



- Mejor actriz revelación: Jone Laspiur por 'Ane'.



- Mejor dirección de producción: Ana Parra y Luis Fernández Lago, por 'Adú'



- Mejores efectos especiales: Mariano García Marty y Ana Rubio, por 'Akelarre'



- Mejor sonido: Eduardo Esquide, Jamaica Ruíz García, Juan Ferro y Nicolas de Poulpiquet, por 'Adú'



- Mejor maquillaje y peluquería: Beatushka Wojtowicz y Ricardo Molina, por 'Akelarre'



- Mejor diseño de vestuario: Nerea Torrijos, por 'Akelarre'