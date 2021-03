Clara Lago cumple 31 años

MADRID, 6 (CHANCE)



Clara Lago es una de las actrices de nuestro país que tuvo un éxito bestial a principio de los 2000 y que de momento, no se la conoce proyecto a la vista, o al menos es lo que sabemos. Siempre muy discreta con su vida privada, su perfil de Instagram es todo un mar de dudas porque ni confirma ni desmiente ningún aspecto de su vida y han sido muchas las veces que ha estado en el punto de mira.



En los últimos meses, Clara ha sido el principal apoyo para Dani Rovira, la que ha sido (y no sabemos si sigue siendo) su pareja mientras este se enfrentaba a los duros tratamientos del cáncer. Los dos pasaban el confinamiento en la casa de la sierra de Madrid y juntos luchaban con fuerza y positividad...



Desde entonces no hemos vuelto a saber nada de ella, de hecho, en las últimas semanas algunos medios de comunicación han asegurado (desde que -Viva la vida- soltase la exclusiva) que Dani Rovira y Ana Guerra mantienen una relación sentimental, algo que ninguno de los dos protagonistas ha confirmado, pero sí que han desmentido, como por ejemplo la cantante, quien aseguraba tener una buena relación de amistad, pero nada más.



Cabe recordar que en noviembre del año pasado, era la revista ¡HOLA! el medio que aseguraba que desde su ruptura en 2019, los dos actores nunca volvieron a retomar su relación sentimental, simplemente se unieron ante el cáncer de Rovira para salir adelante juntos... pero nunca hubo de nuevo un noviazgo. Esto podría explicar muchas cosas, pero sobre todo, lo que deja entrever es que tanto el actor, como la actriz, son dos personas con un alma libre, lleno de bondad que han demostrado que la amistad está por encima de todo.