Científicos de EEUU dudan de régimen de una dosis para vacunas de Pfizer y Moderna: WSJ

6 mar (Reuters) - Los científicos estadounidenses son escépticos sobre un régimen de una dosis para las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer Inc y Moderna Inc, asegurando que no hay pruebas suficientes de que una sola inoculación aporte protección a largo plazo, reportó The Wall Street Journal.

"Es esencial que estas vacunas sean usadas como fueron autorizadas por la FDA para evitar el COVID-19 y hospitalizaciones y muertes relacionadas", dijo Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, indicó el Journal.

(Reporte de Maria Ponnezhath en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)