China.- El Partido Comunista chino ultima una reforma electoral en Hong Kong para incrementar el poder del oficialismo

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La reforma electoral para Hong Kong que está finalizando el Partido Comunista de China contempla una serie de modificaciones para incrementar el control del oficialismo sobre el territorio con vistas a unas aplazadas elecciones legislativas que, de seguir este derrotero burocrático, podrían no ocurrir hasta 2022, entre críticas de instituciones como la Unión Europea contra esta nueva normativa por "atentar contra el pluralismo político" representado en la oposición a Pekín.



Las elecciones fueron suspendidas el pasado verano por motivos de salud pública dada la pandemia de coronavirus, según las autoridades hongkonesas. La oposición, por contra, señaló que ese motivo no era más que una excusa para suprimir las voces críticas en el territorio, al haber sido decidida en virtud de la Ley de Seguridad Nacional promulgada desde Pekín y diseñada específicamente para combatir una disidencia que las autoridades chinas entienden como artificial y fomentada por intereses extranjeros para desestabilizar el país.



En principio, los comicios deberían celebrarse en septiembre de este año, pero las dudas entre la bancada opositora han ido creciendo conforme han pasado los meses y los arrestos de disidentes, entre nuevos episodios de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad del territorio y acusaciones contra China por intentar anular los rasgos de independencia concedidos por la Ley Básica, el marco legal que definía el estatus de Hong Kong tras su devolución a Pekín tras más de 150 años como colonia británica.



Ahora, y según múltiples fuentes del 'South China Morning Post', la reforma electoral que ultima el Partido Comunista de China en su congreso de este fin de semana abre la puerta a un nuevo modelo en el que los candidatos deberán obtener el respaldo de un comité de representantes de Pekín, lo que dificultará enormemente la entrada en la carrera electoral de políticos opositores.



La nueva reforma contempla el aumento en una veintena de los diputados en el Consejo Legislativo o Parlamento de Hong Kong hasta los 90 totales pero, sobre todo, la mencionada expansión de la Comisión electoral hasta los 1.500 votantes.



Esta remodelación tendría una doble vertiente: la eliminación de 117 puestos habitualmente en manos de la oposición, y la incorporación de 300 nuevos votantes procedentes de la llamada Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, un órgano político que asesora al Partido Comunista, así como otros académicos y empresarios afines a las instituciones del Gobierno chino.



Las fuentes del 'Post' confirman que la incorporación de estos grupos tiene por objetivo garantizar la "estabilidad" y reducir los "riesgos" de que el candidato preferido de Pekín no resulte elegido.



El vicepresidente del Comité del Congreso Nacional del Pueblo, Wang Chen, también confirmó en su presentación inicial de la reforma que el objetivo de la remodelación era el de imponer un principio de "gobierno de patriotas en Hong Kong". "Patriotas", entendidos por el director de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao y máximo enlace entre el territorio y el Gobierno chino, Xia Baolong, como los garantes de la "soberanía nacional de China en el territorio".



De hecho, la actual jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, y a quien la oposición considera un títere del Partido Comunista, ha validado este lema en su comparecencia durante la primera jornada del pleno. "Este principio es fundamental para la soberanía estatal, la seguridad, los intereses de desarrollo, así como la prosperidad y estabilidad a largo plazo en Hong Kong", ha declarado.



"Solo a través del principio 'Hong Kong gobernada por patriotas'", ha añadido, "las autoridades centrales podrán ejercer efectivamente su jurisdicción sobre Hong Kong".



Asimismo, el Partido Comunista también contempla la creación de un comité de investigación, probablemente integrado por altos funcionarios locales, para evaluar las candidaturas que se presenten.



Por todo ello, un cambio de semejante magnitud implicaría, según las fuentes, un nuevo retraso electoral de doce meses, hasta septiembre del año que viene, dado que es el propio Parlamento local quien tiene que ratificar estas enmiendas, algo casi imposible para cuando termine en julio la actual legislatura.



LA UE AVISA DE PELIGROS PARA LA DEMOCRACIA



En este sentido, la Unión Europea ha avisado este viernes a China sobre las implicaciones de la reforma electoral que pretende imponer a Hong Kong y que el bloque considera que socava los principios democráticos.



"La UE pide a las autoridades de Pekín que considere las implicaciones políticas y económicas de la decisión de reformar el sistema electorales en Hong Kong que socava los derechos fundamentales, el pluralismo político y lo principios democráticos", ha señalado el Servicio de Acción Exterior que dirige Josep Borrell en un comunicado.



La diplomacia comunitaria ha advertido de que, si se pone en práctica, la reforma electoral tendrá "consecuencias negativas de largo alcance" para los principios democráticos en Hong Kong e irá contra el sufragio universal contemplado en la Ley Básica que rige el enclave.



En todo caso, la oficina de Borrell ha insistido en que los Veintisiete están preparados para tomar medidas adicionales para responder a "serios deterioros" de las libertades políticas en Hong Kong, después de que el bloque impusiera restricciones comerciales en verano tras aprobarse la ley de seguridad nacional que cercena la actividad de la oposición.



En rueda de prensa, la portavoz de Exteriores de la UE, Nabila Massrali, ha reiterado que los ministros de Exteriores del bloque abordarán posibles medidas si la situación empeora en Hong Kong. "En este punto no creo que pueda adelantar las medidas, pero tomaremos medidas si la situación lo justifica", ha asegurado.