California levanta las restricciones y permite aficionados en las Grandes Ligas

En la imagen el registro de una familia en el parque Elysian, frente al estadio de los Dodgers, durante un partido de la MLB en medio de la pandemia, en Los Ángeles (California, EE.UU.). EFE/Etienne Laurent/Archivo

Sacramento (EE.UU.), 5 mar (EFE).- El estado de California levantó el viernes algunas restricciones por el coronavirus en los lugares de entretenimiento y deportes al aire libre, despejando el camino para que los aficionados asistan a los juegos en el día de apertura de las Grandes Ligas.

Las reglas entran en vigor el 1 de abril, pero sólo se aplican a las personas que viven en California.

Los equipos de béisbol, los organizadores de eventos y los parques temáticos no pueden vender boletos a nadie que viva fuera del estado, ya que los funcionarios de salud pública intentan limitar ese tipo de contactos mientras continúan administando las vacunas contra el coronavirus.

Los Padres de San Diego, los Angelinos de Los Ángeles y los Atléticos de Oakland anunciaron que tendrán aficionados en las gradas para el día de apertura el 1 de abril.

Mientras que los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco comienzan sus temporadas como visitantes y dijeron que anunciarían sus planes más tarde.

Por su parte, el doctor Mark Ghaly, el principal funcionario de salud pública del estado, dijo que California está actuando ahora porque los nuevos casos de coronavirus y las hospitalizaciones están disminuyendo, mientras que aumenta la cantidad de personas que reciben la vacuna.

California registró el jueves 4.659 nuevos casos de coronavirus, mientras que poco más de tres millones de personas han sido completamente vacunadas, lo que representa aproximadamente el 10 por ciento de la población de 16 años o más.

"El anuncio se centra en desarrollar algunos de los conocimientos científicos convincentes sobre cómo se comporta el virus y cómo las actividades, cuando se realizan de cierta manera, pueden reducir el riesgo", dijo Ghaly.

A pesar de que el presidente Joe Biden dijo que habrá suficientes dosis de vacunas para todos los adultos a finales de mayo, los funcionarios estatales declararon el viernes que no pueden estimar cuándo el próximo grupo de personas será elegible para las vacunas.

Se espera que los suministros se mantengan estables durante varias semanas, dijo Marta Green, quien trabaja en la agencia estatal encargada de la entrega de vacunas.

California divide sus condados en cuatro niveles codificados por colores según la propagación del virus.

El nivel morado es el más restrictivo y permite la menor cantidad de actividades debido, seguido del rojo, el naranja y el amarillo. Los límites de asistencia para deportes al aire libre y otros eventos se basan en el nivel en el que se encuentra el condado.

Los deportes al aire libre estarán limitados a 100 personas en el nivel morado. Los límites aumentan al 20 por ciento de capacidad en el nivel rojo, al 33 por ciento en el nivel naranja y al 67 por ciento en el nivel amarillo.

Los equipos y organizadores de eventos pueden vender entradas sólo a nivel regional en el nivel morado.

En los otros niveles, los equipos y organizadores pueden vender boletos a cualquier persona que viva en California.

No se permitirán concesiones en el nivel púrpura, mientras que en otros, las ventas de concesiones sólo estarán disponibles en los asientos.