Bolsonaro afirma que hay una vacuna anticovid brasileña en "pleno desarrollo"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/ Joédson Alves/Archivo

Brasilia, 6 mar (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este sábado que existe una vacuna anticovid brasileña siendo desarrollada por científicos locales y los resultados preliminares de los estudios serán presentados al Gobierno de Israel por una misión que viajó a ese país para buscar acuerdos de cooperación.

"Hay una vacuna brasileña en pleno desarrollo", manifestó Bolsonaro, sin profundizar en los detalles, al despedir este sábado a la misión que viajó a Israel, encabezada por el canciller, Ernesto Araujo, para establecer acuerdos de cooperación en el combate a la pandemia del coronavirus.

No obstante, el secretario de Investigación y Formación Científica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones, Marcelo Morales, quien participa de la delegación viajera, explicó que se trata de una iniciativa en las universidades del país con quince plataformas diferentes.

De las quince iniciativas, "tres llegaron con grado de madurez para iniciar, en el próximo mes, los ensayos clínicos con pacientes y una de ellas ya pidió registro en la Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, regulador) y tenemos la posibilidad de interactuar con las vacunas desarrolladas por Israel", dijo Morales.

"La ventaja de tener una posibilidad de desarrollar una vacuna es que si tenemos una mutación en Brasil, nosotros dominamos la tecnología y podemos cambiar rápidamente la vacuna adaptándola a la mueva mutación y eso es un asunto de soberanía nacional", completó el secretario.

En Brasil están siendo aplicadas las vacunas del laboratorio chino Sinovac y la del anglo-sueco AstraZeneca y la universidad británica de Oxford, con dosis importadas y otras de producción local.

Ya el inmunizante del consorcio estadounidense-alemán Pfizer-BioNTech, a pesar de no ser todavía usado, es el único con registro definitivo, mientras que se gestiona la compra de dosis de las vacunas de Jansen, filial europea de la multinacional Johnson & Johnson, del laboratorio indio Bharat Biotech y del instituto ruso Gamaleya.

SPRAY ANTICOVID

El mandatario había comentado esta semana que la delegación viajaría a Israel para intentar también un acuerdo para que el spray usado contra el cáncer y al parecer tiene efectos positivos en el tratamiento anticovid sea probado en su tercera fase con pacientes brasileños.

No obstante, el líder de ultraderecha, uno de los líderes mundiales más escépticos sobre la gravedad de la pandemia, que en Brasil se acerca a los 10,9 millones de casos confirmados y superó las 262.000 muertes, no mencionó el asunto del spray este sábado.

"El objetivo de este viaje es, más allá de un intercambio, buscar protocolos y acuerdos en el área de ciencia y tecnología, que serán muy provechosos para el asunto del momento en que estamos viviendo, el del virus, así como un legado para el futuro", declaró Bolsonaro en un vídeo divulgado en sus redes sociales.

La comitiva partió rumbo a Tel Aviv, donde el canciller Araujo visitará al hospital Ichilov para conocer el spray EXO-CD24 y, posteriormente, mantendrá una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El fármaco fue desarrollado por científicos israelíes y ha sido usado en investigaciones preliminares realizadas en hospitales de Tel Aviv, que lo han experimentado en treinta pacientes y obtenido resultados positivos en 29, según informó el Centro Médico Ichilov de Tel Aviv, responsable del estudio.

Además de Araujo, Morales y otros miembros de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Salud y de Ciencia y Tecnología, en la comitiva también participa el diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del gobernante y expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.