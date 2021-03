Bolivia vuelve a las urnas en pandemia para elegir a sus autoridades locales

Funcionarios del Tribunal Electoral Departamental de La Paz realizan un simulacro en el centro de computo para las elecciones subnacionales en La Paz (Bolivia). EFE/Gabriel Romano/Archivo

La Paz, 6 mar (EFE).- Los bolivianos se aprestan a acudir a las urnas el domingo por tercera vez desde 2019 para elegir a sus autoridades regionales y municipales en los segundos comicios que se desarrollan en el país en el marco de la pandemia de la covid-19.

El órgano electoral boliviano afinaba detalles este sábado para llevar adelante unas elecciones subnacionales que debían efectuarse hace un año, pero que fueron aplazadas por los comicios generales fallidos de 2019 y por la pandemia.

En vehículos, en botes e incluso a pie, las brigadas electorales continuaban en esta jornada transportando el material para los comicios hasta los distintos distritos donde mañana domingo se abrirán los recintos de votación, según fotografías difundidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en las redes sociales.

A la vez, se realizaron las últimas capacitaciones, virtuales en algunos casos y presenciales en otros, para quienes fungirán como jurados electorales.

Para este sábado también está prevista la publicación de los listados definitivos de candidatos habilitados.

La posibilidad de que las organizaciones políticas puedan reemplazar o retirar candidaturas hasta tres días antes de los comicios ha sido criticada por organizaciones civiles que señalaron que esto impide a muchos postulantes saber hasta el último momento si están o no en carrera y a los electores, conocer sus propuestas.

Esto casi supone ir a votar "a ciegas" en algunos casos y tampoco permite verificar si efectivamente las organizaciones políticas han cumplido con el criterio de paridad y alternancia en sus listas de postulantes para incluir al menos a un 50 % de candidatas mujeres como lo exigen las normas, según estas organizaciones.

CURIOSIDADES Y DATOS

A menos de 24 horas para los comicios, el exdiputado opositor y candidato a la Alcaldía de La Paz Amilcar Barral anunció su retiro de la contienda electoral para "no permitir" que el oficialismo llegue al poder en el municipio, según dijo.

Cuando se producen casos como el de Barral, en que el candidato se retira pero aparecerá en la papeleta de todas formas, los votos que obtenga serán computados como nulos, según el organismo electoral.

En la víspera también se conoció que el gobernador de la región sureña de Tarija y candidato opositor Adrián Oliva dio positivo a la covid-19, por lo que fue ingresado en un hospital especializado para tratar la enfermedad.

Durante la etapa preelectoral, varios candidatos fallecieron a causa de la enfermedad y uno renunció a postular por el rebrote vivido en los dos últimos meses, lo que no frenó las concentraciones masivas dentro de las campañas, muchas veces sin cuidar las medidas de bioseguridad como el uso de mascarillas o la distancia física.

En total están habilitadas para votar 7.131.075 personas en las nueve regiones bolivianas donde se han habilitado 5.538 recintos electorales, que superan en 404 a los 5.134 espacios dispuestos para la votación de los comicios generales de octubre pasado.

Los comicios subnacionales tendrán 208.554 jurados electorales cuya labor deberá comenzar a las 08.00 hora local (12.00 GMT) hasta las 17.00 hora local (21.00 GMT), una hora más de lo normal, dentro de las medidas dispuestas por el TSE para evitar aglomeraciones.

Los bolivianos acudirán a las urnas para elegir a 4.962 nuevas autoridades entre titulares y suplentes, de las cuales 583 son departamentales, 27 regionales y 4.352 municipales.

En el caso de las gobernaciones se aplica lo mismo que en las elecciones generales, es decir, que los dos postulantes mejor votados van a una segunda vuelta prevista para abril si es que ninguno logra los porcentajes suficientes establecidos por norma para proclamarse vencedor en primera vuelta.