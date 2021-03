Athletic y Granada se miden en San Mamés en un partido bajo el influjo de la Copa de Rey. EFE/Miguel Ángel Molina/Archivo

Bilbao/Granada, 6 mar (EFE).- Athletic y Granada se miden en San Mamés en un partido bajo el influjo de la Copa de Rey, competición en la que el conjunto vasco repitió esta semana ante el Levante la remontada que le dio el año pasado en Los Cármenes el pase a la primera de las dos final coperas que le esperan en el mes de abril.

Recuerdos de una eliminatoria que no olvidarán fácilmente ni el equipo bilbaíno, que alcanzó entonces la primera de las tres finales que acabará jugando esta temporada, ni el andaluz, que acarició con los dedos un hito histórico.

Curiosamente, el Granada acabó haciendo historia la temporada pasada precisamente ante el Athletic, frente al que se clasificó con una goleada que dolió en Bilbao para una Liga Europa en la que sigue vivo y enormemente competitivo.

El Athletic llega al encuentro casi exhausto por el enorme esfuerzo del jueves en el Ciutat de València, el choque con prórroga incluida que le mantiene en la cresta de la ola a la que se subió con la llegada a su banquillo de Marcelino García Toral. Quien ganó la Supercopa al Real Madrid y el Barcelona nada más aterrizar.

Para mañana, Marcelino cuenta con toda la plantilla menos el central internacional Íñigo Martínez, que cumplirá el segundo de los partidos con los que le castigó el Comité de Competición por la roja vista en el choque liguero de hace una semana, también ante el Levante en Orriols. Una sanción que ratificaron Apelación y el TAD ante la sorpresa e indignación de la afición bilbaína.

Al de Ondárroa, como en el Ciutat de València, le suplirá Unai Núñez en un once al que podría volver Ander Capa como uno de los cambios más factibles para refrescar al equipo. Otros podrían ser los de Dani García y Unai Vencedor en el doble pivote y Jon Morcillo, Oihan Sancet y Asier Villalibre en ataque.

Aunque está por ver que Marcelino prescinda de todo o parte de su 'tridente' de ataque Iker Muniain-Raúl García-Iñaki Williams, al que le está mostrando una confianza ilimitada. Como también se la está empezando a dar a Alex Berenguer, que le responde con goles y actuaciones a la altura de sus tres afamados compañeros en ataque.

El Granada visita Bilbao muy condicionado por dos motivos, uno la cantidad de bajas que acumula y otro la eliminatoria de octavos de final de la Liga Europa que iniciará el próximo jueves ante el Molde noruego.

Además, la victoria lograda en la pasada jornada ante el Elche (2-1), con la que puso fin a una mala racha de seis partidos sin ganar en LaLiga Santander, le permite viajar a San Mamés sin presión al haberse alejado bastante de la zona de descenso.

Hasta este mismo domingo, que será cuando viaje el equipo a Bilbao, no se conocerá si el técnico Diego Martínez recupera a algunos de los doce jugadores que permanecen en la enfermería.

Estos son los defensas Joaquín Marín 'Quini', Germán Sánchez, Jesús Vallejo, el colombiano Neyder Lozano y Carlos Neva, los medios Ángel Montoro, Luis Milla, el venezolano Yangel Herrera y el francés Maxime Gonalons y los atacantes Alberto Soro, el colombiano Luis Suárez y el venezolano Darwin Machís.

Jugadores como Quini, Vallejo o Yangel Herrera son los que cuentan con más opciones de estar disponibles para el choque, aunque el técnico también tendrá en cuenta a la hora de formar su alineación inicial y de dosificar los minutos de los suyos el partido de la Liga Europa que el Granada jugará el jueves como local ante el Molde.

El equipo andaluz, que ha vencido al Athletic en los tres últimos emparejamientos entre ambos, podría formar con una defensa de tres centrales y dos carrileros, dibujo bastante usado por Diego Martínez y que se adapta bien a los jugadores que tiene aptos.

- Alineaciones probables:

Athletic: Unai Simón; Capa, Unai Nuñez, Yeray, Yuri; Berenguer, Dani García, Vencedor, Morcillo; Raúl García y Villalibre.

Granada: Rui Silva; Foulquier, Víctor Díaz, Domingos Duarte, Nehuén Pérez, Adrián Marín; Yan Eteki, Domingos Quina; Fede Vico, Antonio Puertas y Jorge Molina.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Árbitro VAR: Antonio Mateu Lahoz (Comité Valenciano).

Estadio: San Mamés.

Hora: 21:00 horas.

Puestos: Athletic (10º, 30 puntos); Granada (8º, 33 puntos)

La clave: La recuperación del Athletic tras la paliza del jueves en la Copa frente al Levante en Valencia y la respuesta del Granada ante sus numerosas bajas.

El dato: Aunque en la memoria de ambos clubes todavía está la histórica semifinal de Copa de la temporada pasada, que superó el Athletic, los dos últimos partidos entre ambos los ha ganado con holgura en el marcador el Granada en Los Cármenes (4-0 y 2-0).

Las frases:

Marcelino, tras clasificarse para una nueva final de Copa y resumiendo el estado de felicidad en el que se encuentra su equipo: "estos jugadores ya han entrado en la historia del Athletic".

El entorno: La afición bilbaína casi no da crédito a todas las alegrías que les están dando los 'leones', capaces de superar las coyunturas más complicadas para seguir sumando, remontada a remontada, finales y finales a su palmarés. Ya son tres seguidas y en la única jugada, la de la Supercopa, con título incluido.