Así ha sido el desfile en la alfombra roja de los Premios Goya 2021

06/03/2021 ELENA IRURETA, PAZ VEGA, MARÍA BARRANCO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



Uno de los Premios más esperados este año, los Goya 2021 que serán recordados por todos los espectadores y profesionales nominados por las restricciones que han protagonizado la gala y que ha causado que sea telemática en mayor medida. La alfombra roja aún así ha brillado más que nunca por la presencia de algunos rostros conocidos en ella y lo cierto es que la elegancia y el glamour han sido representador por ellos.



Como protagonistas, María Casado con un espectacular vestido de Pronovias que ha causado sensación. De color negro, la presentadora ha derrochado elegancia con este vestido sin mangas y con ese peinado ondulado que ha dejado a ver esa sonrisa en su rostro.



Otra mujer que se ha llevado todas las miradas ha sido Aitana Ocaña, quien se ha subido en unos tacones vertiginosos y ha lucio un vestido de Versace blanco con tirantas y falda recta hasta los tobillos.



María Barranco, impresionante con un vestido Pertegaz de estampado floral en tonos rojos y negros con cuello cerrado y mandas ajustadas.



Vanesa Martín ha lucido un traje muy elegante, de noche, en tonos oscuros y con lentejuelas. Un conjunto de blazer y pantalón con el que ha mirado fijamente a todas las cámaras que se encontraban en la alfombra roja para capturar todos los momentos de esta surrealista gala de los Goya.



Elena Irureta ha apostado por el color rojo y con un mono largo espectacular. De manga corta y escote en pico, la actriz ha acudido a los Premios Goya 2021 con una sonrisa de oreja a oreja.



Uno de los grandes del cine español, José Coronado, quien ha optado por un traje oscuro y camisa blanca, combinado con una pajarita. El actor, que otra cosa no pero le sobran tablas, ha querido mandar un saludo a todos los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones.



No podía falta el maestro de la ceremonia, Antonio Banderas. El actor ha sorprendido al público sin camisa, pero sí con un raje oscuro y una solapa en la americana reforzada. Como decíamos, sin camisa, pero sí con una camiseta de pico oscura con el que ha mostrado esa figura física tan envidiable para muchos.



Paz Vega nos ha dejado a todos sin palabras confiando en un vestido de alta costura y recargado de cristales negros. Con falso escote y semitransparencias en forma de rombos por todo el look, la actriz se ha mostrado de lo más elegante y sensual en la alfombra roja de los Goya.