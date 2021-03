AMP.- Ecuador.- El ministro de Interior ecuatoriano, Patricio Pazmiño, dimite por su gestión de la crisis carcelaria

El Constitucional señala que los fallecidos en motines "son el producto de las fallas estructurales" del Sistema de Rehabilitación Social



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El ministro de Gobierno (Interior) de Ecuador, Patricio Pazmiño, ha presentado este viernes su dimisión tras las críticas recibidas por su gestión de la crisis carcelaria, en la que fallecieron unos 80 presos a causa de una serie de motines y enfrentamientos entre bandas rivales.



"Es mi decisión personal presentar mi renuncia irrevocable", ha anunciado Pazmiño en una misiva dirigida al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en la que también le ha explicado que ya que "desde varios sectores injustificadamente se ha cuestionado" su gestión, "en un acto de transparencia", su defensa "debe realizarse fuera del cargo".



Por su parte, el presidente ha manifestado, a través de una publicación en su perfil de Twitter, su agradecimiento al ministro "por la gestión realizada en las funciones que se le encomendaron.



Pazmiño accedió al cargo en sustitución de María Paula Romo, censurada y destituida por el Parlamento por su gestión de las protestas de octubre de 2019, en las que se registraron varios episodios de violencia policial y de violaciones de los Derechos Humanos.



MOTINES EN CUATRO CÁRCELES



Hace una semana se produjeron una serie de motines en cuatro cárceles del país, unos actos que desde el Gobierno se consideraron "coordinados" en un intento por tomar el control de las penitenciarias por parte de una banda delictiva.



El incidente tiene sus orígenes en la muerte del líder de la banda 'Los Choneros', conocido como 'Rasquiña', en diciembre de 2020, que dejó un vacío de poder entre la organización criminal dentro de los centros penitenciarios entre las diferentes bandas.



La dimisión de Pazmiño, en el cargo desde noviembre del año pasado, se produce días después de que la Fiscalía General de Ecuador ordenara la creación de un equipo especial para investigar lo ocurrido hace una semana en estas cuatro prisiones del país, ubicadas en las provincias de Guayas, Azuay y Cotopaxi.



Antes, el propio Pazmiño compareció ante el Parlamento ecuatoriano para una sesión de control junto al comandante general de la Policía, Patricio Carrillo, y al director nacional del servicio de presiones (SNAI), Edmundo Moncayo.



EL CONSTITUCIONAL SEÑALA AL FALLO DEL SISTEMA



Sobre estos hechos, el pleno de la Corte Constitucional ha aseverado en un auto de seguimiento que los motines "pudieron haber sido evitados, pues son el producto de las fallas estructurales que presenta el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que han sido identificadas desde el primer estado de excepción", informa 'El Comercio'.



El organismo ha iniciado también la fase de seguimiento al cumplimiento de los dictámenes de constitucionalidad que emitió sobre el estado de excepción y la ampliación solicitada por el Gobierno en agosto de 2020 para enfrentar la violencia en las prisiones.



La Corte Constitucional ha lamentado en el documento que las medidas adoptadas en el marco del estado de excepción "no han mostrado resultados tangibles".



"Las instituciones responsables no cuentan con las condiciones mínimas para realizar una gestión organizada, eficiente y sostenible que brinde soluciones estructurales", ha apuntado el organismo de acuerdo a un documento del Servicio de Rehabilitación (SNAI), el cual demuestra que "no existe polític pública con un enfoque de derechos Humanos y la aplicación de sus principios transversales" para abordar el sistema penitenciario.