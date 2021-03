Agustina Puglisi, la única voz femenina en los 43 banquillos del hockey español

La argentina Agustina Puglisi, entrenadora del club Pozuelo de la Primera división femenina de hockey. EFE/FOTO Agustina Puglisi

Madrid, 6 mar (EFE).- La argentina Agustina Puglisi es la única voz femenina que se alza para dar órdenes desde los 43 banquillos de las cuatro primeras categorías del hockey español, donde dirige al Pozuelo desde la temporada pasada sin la sensación de "tener que demostrar más por ser mujer", pero con el deseo de dejar de ser la única.

"No sé si puedo ser un enganche. Que haya pocas entrenadoras es algo cultural y algo que irá cambiando. Creo que hay que dar ese paso tanto desde instituciones como desde nosotras mismas", dijo en una entrevista con EFE Puglisi, hija de una internacional con "Las Leonas", cuyos cinco hijos se han dedicado al hockey.

Puglisi llegó a España en 2007 y, tras jugar en Santander y Orense, aterrizó hace seis años en el Pozuelo madrileño en el que dio el paso a entrenar y a coordinar la parte deportiva, trabajo con el que su equipo de la Primera división -la segunda categoría femenina- ha permanecido invicto durante once jornadas en la parte alta de la clasificación.

- Pregunta (P): ¿Cree que ser la única entrenadora en las dos primeras categorías puede motivar a otras mujeres a intentar serlo?

- Respuesta (R): No sé si puedo ser un enganche. Que haya pocas entrenadoras es algo cultural y algo que irá cambiando. Creo que hay que dar este paso tanto desde instituciones como desde nosotras mismas. En categorías pequeñas sí que hay muchas chicas entrenadoras, luego no se ve tanto en equipos de mayores. Tiene que haber un cambio, pero no porque tenga que haber chicas, sino porque hay que ver a los profesionales por sus capacidades, no por su género.

- P: ¿Piensa que tiene que demostrar más por ser la única mujer?

- R: Yo era jugadora y pasé a ser entrenadora. Me concentré mucho en hacer un corte de ser jugadora a ser entrenadora del mismo equipo. Era todo un desafío que las chicas me vieran como una entrenadora y no como una compañera como era hasta ese momento, pero creo que el género no tiene que decir si soy buena o no. Una vez las chicas ya me conocen soy una más, cuando viajas no te encuentras con entrenadoras mujeres, pero no siento que tengo que tenga que demostrar más por ser mujer.

- P: ¿Por dónde cree que debe llegar ese cambio?

- R: El cambio está en todos, asociaciones, clubes, federaciones y también nosotras en dar un paso más. En el club por suerte son muy abiertos. Lo tenemos tan interiorizado que nos parece natural. A mi no me influye ni me cambia en nada. Soy más bajita que todas y casi ni se me ve ...

- P: ¿Y en la cantera tienen más o menos equilibrio entre niños y niñas?

- R: A diferencia de muchos clubes, en el nuestro tenemos muchísimas más niñas que niños. Este año se está equilibrando más, pero la parte de niñas no para de crecer. El proyecto es tener una identidad de club, que todas nuestras categorías jueguen de la misma manera y que cada entrenador ponga su parte. Y también la parte de valores. Enseñarles los valores desde pequeñitos porque eso hace que cuando lleguen a los primeros equipos todo sea mucho más fácil.

- P: Los resultados del equipo este temporada hasta ahora han sido buenos, ¿se ha marcado alguna meta?

- R: Hasta el fin de semana pasado estábamos invictas. Tenemos un grupo humano espectacular, más que porque juegan como una quiere y van incorporando cosas porque lo pasan bien, tienen ganas de venir y tener un grupo así ayuda mucho a tu trabajo.

La idea es ascender. Se puede. El club se ha propuesto tratar de incentivar mucho la cantera. Muchas de las pequeñas están jugando con el primer equipo y seguir en esa línea. Que podamos ir subiendo niñas al primer equipo está genial y si podemos ascender espectacular.

- P: ¿Cómo empezó su vinculación al hockey?

- R: Toda mi familia está vinculada. Mi padre jugaba al rugby y mi madre al hockey. Somos cinco hermanos y los cinco jugamos. Viene casi por mandato familiar y lo agradezco infinitamente porque todo lo que aprendí viene directamente de mi casa y hace que todo sea más fácil. Mi madre llegó a la selección y uno de mis hermanos está en el proceso para ir a los Juegos. Todos le estamos apoyando. Sería espectacular.

- P: Ya que habla de Juegos ¿cómo ve a Las Leonas para Tokio?

- R: He visto algo de los últimos amistosos. Las veo súper bien, físicamente impresionante, les están dando un ritmo de juego muy alto. Luego los Juegos son los Juegos y nunca se sabe qué puede pasar.

Olga Martín