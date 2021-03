71-57. El Barça gana al TD Systems Baskonia sin alardes

El pívot norteamericano del Barça Brandon Davies (i) lucha con el pívot nigeriano Tonye Jekiri, del TD Systems Baskonia, durante el partido de la jornada 28 de la EuroLiga que se disputa hoy viernes en el Palau Blaugrana. EFE/Quique García

Barcelona, 5 mar (EFE).- El Barça es más líder de la Euroliga con dos victorias de margen sobre sus perseguidores tras ganar (71-57) en el Palau al TD Systems Baskonia en un partido extraño, con una primera parte que ambos equipos tardarán mucho en olvidar y en el que brilló de nuevo Nikola Mirotic con 18 puntos y 10 rebotes.

Los vitorianos no se lo pusieron fácil al equipo de Sarunas Jasikevicius en el tercer cuarto tras los 21 puntos de diferencia que tuvieron los locales al final del primer período.

Los locales, sin hacer un buen juego y perdiendo 18 balones, acabaron llevándose el partido gracias a sus individualidades y a su defensa zonal en el último cuarto.

La primera parte fue seguramente de las más extrañas de la historia de la Euroliga, con el TD Systems Baskonia anotando solo cuatro puntos en el primer cuarto y el Barça sumando solo ocho en el segundo después de ir 21 puntos arriba (27-6, min. 12).

El Baskonia jugó el peor primer cuarto de su historia con un 2 de 16 en tiros de campo y siete bolas perdidas. No es que el Barça comenzara muy bien, al mostrar problemas en el rebote defensivo, pero cuando Bolmaro entro en pista fue un vendaval.

Un triple del base argentino lanzó a su equipo, que con un parcial de 14-0 se puso 18-2 (min. 8) tras una nueva canasta de tres de Mirotic. Fall metió la segunda canasta baskonista en el último minuto y un contragolpe de Hanga dejó el 25-4 de un primer cuarto para la historia.

El Barça se descompuso en el segundo cuarto. El TD Systems Baskonia elevó su intensidad defensiva y Henry dio velocidad al juego de su equipo. Los azulgranas fueron una caricatura a manos de los vitorianos, que recuperaron el tiempo perdido.

Youssoupha Fall, con ocho puntos, metió al Baskonia en el partido y un parcial de 5-22 hizo que el duelo volviera a empezar (30-26, min. 20). Los azulgranas fallaron tiros fáciles y acabaron el primer cuarto con diez balones ante la desesperación de Jasikevicius.

Un dos más uno de Nikola Mirotic dejó al Barça con siete puntos de ventaja al descanso (33-26).

Salió entonado el Barça tras el descanso con Higgins y Abrines acertados en la larga distancia (40-31, min. 23), pero las pérdidas de balón de Calathes ante la intensa defensa de Henry y el acierto de Giedraitis llevaron las tablas al marcador (40-40, min. 26).

El Barça se encontró más cómodo cuando Fall se fue al banquillo con tres faltas. Mirotic y Davies dieron aire a los azulgranas (47-40, min. 29) y Calathes arregló un tercer cuarto para olvidar del griego con un triple que ponía el 50-45 al final del cuarto.

Los problemas de anotación volvieron a aparecer en los vitorianos en el inicio del último período ante la defensa zonal azulgrana. Además, el Baskonia no cerró bien su rebote lo que propició un espectacular mate de Hanga al coger en el aire un rebote (54-47, min. 33).

Los azulgranas ganaron el partido a partir de la defensa y dejaron de nuevo a los baskonistas en una pobre anotación de 12 puntos en el último cuarto. Dos triples consecutivos de Higgins y Mirotic llevaron la tranquilidad al bando azulgrana (65-54, min. 37) justo antes de Ivanovic devolviera a Fall al partido.

Insistió el Barça en su defensa zonal, que siguió colapsando el ataque rival, y Davies acabó sentenciando el partido con una canasta a 1:47 de la conclusión que ponía un insalvable 67-54.

- Ficha técnica:

71. Barça (25+8+17+21): Calathes (7), Higgins (13), Abrines (5), Mirotic (18), Pustovyi (2) -equipo inicial-, Davies (9), Hanga (9), Bolmaro (3), Smits (-), Kuric (5) y Claver (-).

57. TD Systems Baskonia (4+22+19+12): Vildoza (-), Giedraitis (11), Sedekerskis (-), Peters (8), Fall (12) -equipo inicial-, Jekiri (6), Henry (9), Dragic (5) y Polonara (6).

Árbitros: Lamonica (Italia), Radovic (Croacia) y Majkic (Eslovenia).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 28 de la Euroliga disputado sin público en el Palau Blaugrana de Barcelona.