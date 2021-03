Wall Street abre con ganancias y el Dow Jones sube 0,64 % por los datos de empleo

Vista de la Bolsa de Nueva York en Nueva York (EE.UU.). EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 5 mar (EFE).- Wall Street abrió con ganancias este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales subía un 0,64 % tras conocerse unos datos de empleo mucho mejores de lo esperado para el mes de febrero en Estados Unidos.

Un cuarto de hora después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subía 198,33 puntos, hasta 31.122,47 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 ascendía un 0,52 % o 19,41 puntos, hasta 3.787,88.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las principales empresas tecnológicas, progresaba un tímido 0,17 % o 21,57 puntos y se colocaba en 12,745,04 enteros.

El parqué neoyorquino rebotaba esta mañana tras haber sufrido ventas masivas en la víspera por las declaraciones sobre la recuperación y la inflación del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que generaron incertidumbre por la política monetaria.

Los inversores reaccionaban positivamente a los últimos datos del Gobierno de EE.UU. sobre empleo en febrero, cuando se crearon 379.000 puestos de trabajo, una cifra muy superior a los 49.000 que calculaban los analistas, y la tasa de paro descendió ligeramente al 6,2 %.

"Parece que el barco apunta en la dirección correcta y el estímulo adicional que viene del Congreso debería ser el viento en las velas que devuelva a la economía a su camino", opinó el analista Charlie Ripley, de Allianz Investment Management.

Por otra parte, los buenos datos de empleo presionaba al alza la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años, que llegaron a situarse en un 1,626 % antes de descender ligeramente, si bien perjudicando al índice Nasdaq, que entró momentáneamente en terreno negativo.

La mayoría de sectores operaba con ganancias a primera hora, especialmente las empresas energéticas (2,62 %), las financieras (1,18 %) y de comunicaciones (0,59 %).

Del lado negativo, caían sobre todo las de bienes no esenciales (-0,97 %), mientras que las tecnológicas perdían fuerza pero se mantenían a flote (0,39 %).

En el grupo de las 30 cotizadas del Dow Jones, encabezaban los avances Cisco (2,94 %), Chevron (2,28 %), Salesforce (1,81 %) y Dow Inc (1,39 %), y de la media docena de firmas en rojo destacaban Home Depot (-1,22 %) y McDonald's (-0,79 %).

En otros mercados, el barril de Texas seguía escalando hasta máximos no vistos en 14 meses y se situaba en 65,91 dólares el barril tras la decisión de la OPEP+ de mantener limitada su oferta de crudo en abril, con pequeños incrementos por parte de Rusia y Kazajistán.

Además, el oro descendía a 1.694,90 dólares la onza y el dólar subía frente al euro, con un cambio de 1,1913.