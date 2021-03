Victoria de New York Knicks ante Detroit Pistons por 114-104

New York Knicks consiguió la victoria como local frente a Detroit Pistons por 114-104 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New York Knicks sufrieron una derrota fuera de casa contra San Antonio Spurs por 119-93. Por su parte, los de Detroit Pistons derrotaron a domicilio a Toronto Raptors por 105-129. New York Knicks, tras el partido, se queda en puestos de Play-off con 19 victorias en 37 partidos disputados, mientras que Detroit Pistons se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 10 victorias en 36 partidos jugados.

El primer cuarto estuvo marcado por el liderazgo de New York Knicks, llegó a ir ganando por ocho puntos (16-8) y finalizó con un resultado de 33-27. Posteriormente, en el segundo cuarto los locales consiguieron distanciarse en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 13-2 y llegaron a ir ganando por 15 puntos (59-44) durante el cuarto, que terminó con un resultado parcial de 26-19. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 59-46 en el contador.

Durante el tercer cuarto los jugadores de New York Knicks ampliaron de nuevo su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 10-1 y alcanzaron una diferencia de 20 puntos (87-67) y concluyó con un resultado parcial de 34-28 y un total de 93-74. Por último, en el transcurso del último cuarto recortó distancias el equipo visitante, aunque no lo suficiente para poder vencer el partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 21-30. Tras todo esto, el partido acabó con un resultado final de 114-104 para New York Knicks.

La victoria de New York Knicks se cimentó sobre los 27 puntos, siete asistencias y 16 rebotes de Julius Randle y los 20 puntos, cuatro asistencias y seis rebotes de Elfrid Payton. Los 12 puntos, cuatro asistencias y 13 rebotes de Mason Plumlee y los 17 puntos y tres asistencias de Wayne Ellington no fueron suficientes para que Detroit Pistons pudiese ganar el partido.

Tras ganar este partido, el siguiente duelo de New York Knicks será contra Milwaukee Bucks en el Fiserv Forum. Por su parte, Detroit Pistons jugará contra Charlotte Hornets en el Spectrum Center.