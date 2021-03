Venezuela.- España no ha constatado ningún cambio tras la decisión de Maduro de revisar las relaciones

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Gobierno no ha constatado hasta el momento ningún cambio o efecto en la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de revisar las relaciones con España anunciada el pasado fin de semana, según han indicado este viernes fuentes diplomáticas.



Maduro dio orden de proceder a la revisión de las relaciones diplomáticas coincidiendo con la visita de la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, a Colombia y más en concreto a la frontera con Venezuela, con el fin de conocer de primera mano la situación de los migrantes venezolanos.



"No hemos detectado ningún cambio concreto en la relación bilateral", han señalado las fuentes diplomáticas. "Estamos a la espera de que esas declaraciones produzcan algún efecto, si es que lo producen", han añadido.



En todo caso, las fuentes han recordado que el lunes la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, convocó al encargado de negocios de Venezuela en Madrid para trasladarle el "malestar" del Gobierno con la decisión de Caracas de expulsar a la embajadora de la UE en el país.



Según las citadas fuentes, este gesto se hizo en coordinación con Francia, Alemania y Países Bajos después de que sus representantes diplomáticos en Caracas recibieran una nota de protesta del canciller venezolano, Jorge Arreaza, quien acusó a los cuatro países de haber actuado "con mayor mala intención para fomentar nuevos ataques contra Venezuela".



El Gobierno español, han incidido las fuentes, tiene la "vocación" de que la respuesta en lo relativo a Venezuela "sea común y coordinada con el resto de socios" europeos. Además, considera que la expulsión de la embajadora de la UE "no ayuda al diálogo y a acercar una solución a la situación en Venezuela".