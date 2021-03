Venden por 1,32 millones un cromo de Tom Brady, el más caro de la historia

Fotografía divulgada por PWCC Marketplace donde se muestra el cromo autografiado del mariscal de campo Tom Brady como novato, del centenar escaso que se imprimió, que se vendió en una subasta en línea por el desorbitante precio de 1,32 millones de dólares. EFE/ Pwcc Marketplace

Miami, 5 mar (EFE).- Un cromo autografiado del mariscal de campo Tom Brady como novato, del centenar escaso que se imprimió, se vendió en una subasta en línea por el desorbitante precio de 1,32 millones de dólares, el más caro de la historia del fútbol americano, informó la casa de subastas PWCC Marketplace.

La tarjeta con la foto del jugador, la entrada y otros detalles técnicos de la eliminatoria del año 2000 fue adquirida este jueves por James Park, un seguidor de Brady desde hace mucho tiempo.

"Viví en Boston durante 10 años y soy un gran admirador de Brady. La última victoria en el Superbowl (de los Tampa Bay Buccaneers, el equipo de Brady) fue un logro alucinante", escribió Park en su cuenta de Instagram.

Para Park, esta ilustración y tarjeta es "una pieza importante de la historia del deporte y de cualquier colección".

En el pie de la foto del cromo que subió a la red social la firma PWCC Marketplace se lee: "Highest Price for a Football Card. Ever.", por lo que se trata del precio más alto pagado nunca por un cromo de fútbol americano.

"Este mes tuvimos el placer de negociar una venta récord de un boleto del campeonato de playoffs (eliminatoria) 2000 de Tom Brady. Solo una de las 100 tarjetas en todo el mundo", destacó la firma.

Esta venta rompe el anterior récord establecido hace dos años, cuando otra tarjeta o cromo de Brady superó los 400.000 dólares.

Brady, de 43 años, fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) al liderar el triunfo en febrero pasado de los Tampa Bay Buccaneers por 31-9 ante los Kansas City Chiefs, para ganar el Super Bowl LV.

Con esta victoria, Brady llegó a los siete anillos, los seis anteriores ganados con los New England Patriots, y su quinto premio de Jugador Más Valioso (MVP), las mejores marcas de todos los tiempos de la NFL.