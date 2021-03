Tribunal aplaza el juicio a los acusados de atentar contra 'Big Papi' Ortiz

Gabriel Alexander Pérez Vizcaíno (alias El Hueso), el décimo arrestado de los implicados en el atentado contra el expelotero de Grandes Ligas David Ortiz, es trasladado al Palacio de Justicia 15 de junio de 2021, en Santo Domingo Este (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 5 mar (EFE).- El juicio preliminar contra un grupo de trece personas acusadas del intento de homicidio del exjugador dominicano de las Grandes Ligas David Ortiz, apodado 'Big Papi', fue aplazado este viernes hasta el próximo 26 de marzo por decisión de tribunal que dirime el caso.

El Segundo Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo tomó la decisión de suspender la audiencia de hoy debido a la ausencia de dos de los imputados, que no fueron trasladados a la capital desde los centros donde se encuentran recluidos.

Además, los miembros de la parte querellante "no fueron notificados en forma", dijo en declaraciones a la prensa el abogado Bunel Ramírez Merán, representante legal de dos de los acusados.

El letrado opinó que "el Ministerio Público va a tener serias dificultades para probar la acusación" que se limita a "un montón de legajos".

El atentado contra 'Big Papi' se produjo en junio de 2019, cuando Ortiz resultó herido de un disparo por la espalda en un bar del municipio Santo Domingo Este cuando conversaba con un grupo de amigos, resultando también heridos el comunicador Joel López y Sixto David Fernández.

Las autoridades que investigaron el incidente aseguraron que se trató de una equivocación, pues los ejecutores del intento de homicidio lo confundieron con otro hombre.

Tras su recuperación en un hospital de Boston adonde se trasladó después de recibir atenciones en República Dominicana, Ortiz dispuso una investigación particular que, según el exjugador, también concluyó en que se trató de una confusión.

Entre los acusados figuran el presunto autor intelectural del atentado Víctor Hugo Gómez Vásquez o Jesús Manuel Ortiz, Junior Julio César La Hoz Vargas (Yayo o El Lindo), Alberto Miguel Rodríguez Mota, Carlos Rafael Álvarez Pérez (Carlos Nike), José Eduardo Ciprian Lebrón (Chuky), Gabriel Alexander Pérez Vizcaino (Hueso o Johan) y Franklin Junio Merán (Rubirosa).

Además, Oliver Moisés Mirabal (El Papi), Joel Rodríguez de la Cruz (Calamardo), Reynaldo Rodríguez Valenzuela (El Chino), Eddy Vladimir Feliz García (Vlady o El Nata), Porfirio Allende Dechamps Vásquez (Nene) y Rolfy Ferreira Cruz (Sandy o Brayan), acusado de disparar al expelotero.