Suspenden dos torneos regionales en Brasil por covid -19 y la Fiscalía sugiere más

En la imagen, Camilo Santana, gobernador del Estado brasileño de Ceará. EFE/FERNANDO BIZERRA JR/Archivo

Recife (Brasil), 4 mar (EFE).- Los torneos de fútbol de los estados brasileños de Ceará (nordeste) y Santa Catarina (sur) fueron suspendidos este jueves para evitar la propagación del coronovirus, en tanto que medios locales esperan que el Ministerio Público (fiscalía) pida la misma medida en el resto del país.

El gobernador de Ceará, Camilo Santana, incluyó este jueves dentro de las medidas de confinamiento social, que incluyen el toque de queda en horario nocturno y el cierre de actividades no esenciales, la suspensión por tiempo indeterminado del Campeonato Cearense.

Los torneos nacionales como las copas do Brasil y do Nordeste, disputados por clubes de nueve estados de esa región, fue autorizada solo para Fortaleza, la capital regional, aunque el gobernador espera que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) considere también suspender esos torneos.

En Santa Catarina, estado fronterizo con Argentina, el Campeonato Catarinense fue suspendido por quince días a partir de este jueves.

Brasil enfrenta el pico más alto de la pandemia, totalizando casi 10,8 millones de casos confirmados, más de 260.000 muertes y con una seguidilla de récords diarios de fallecimientos por la covid-19.

El Ministerio Público Federal anunció que a través de su Comisión Nacional de Combate y Prevención a la Violencia en los Estadios, está elaborando una carta para recomendar a la CBF la suspensión de todos los torneos a nivel nacional.

Algunos protagonistas directos del fútbol brasileño han apoyado la iniciativa, como el técnico Lisca, del recién ascendido América de Belo Horizonte, quien ha pedido la suspensión de la Copa do Brasil.

"No somos súper héroes", dijo Lisca en rueda de prensa, recordando que el torneo es disputado por 80 equipos de los 27 estados y el desplazamiento en un país de tamaño continental como Brasil, incluso a regiones con nuevas variantes del virus, como la cepa amazónica, aumentan el riesgo de propagación de la enfermedad.

"Soy padre de familia, tengo dos hijas y una esposa. Quiero vivir y nadie sabe, porque hay personas que se contagian y mueren y con otras no pasa nada. Otras son intubadas y ya vi ese proceso. ¿Qué está pasando con nuestro país? Necesitamos posicionar y luchar contra eso. Vacunarnos", manifestó el entrenador.

En el lado opuesto, el técnico del Gremio de Porto Alegre, Renato Gaúcho, consideró que el "fútbol es el lugar más seguro en la pandemia" y que los torneos contribuyen para que las personas se queden en casa acompañando los partidos.

El miércoles, en el empate 2-2 en el derbi entre el Corinthians y el Palmeiras, por el Campeonato Paulista, el jugador local Camacho dio positivo para covid-19, aumentando para 21 el número de infecciones solo en esta semana, diez de ellas de jugadores.