Siria.- Naciones Unidas lamenta un "progreso limitado" en el programa de destrucción de armas químicas en Siria

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La alta representante de la ONU para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu, ha lamentado que siete años después de que el Consejo de Seguridad ordenara la destrucción de las armas químicas en Siria, el proceso solo presenta "avances limitados".



Según la representante, la declaración sobre armas químicas presentada por Siria "no puede considerarse precisa y completa", porque tiene "lagunas, inconsistencias y discrepancias identificadas que siguen sin resolverse".



En su sesión informativa mensual frente al Consejo de Seguridad, Nakamitsu también ha detallado el trabajo que está llevando a cabo la misión de la Organización para la prohibición de armas químicas (OPAQ) en el país.



Respecto a las "lagunas" a las que ha hecho referencia, ha concretado que son 19 las cuestiones relacionadas con la declaración Siria que no están resueltas, entre ellas una que se refiere a una instalación de producción de armas químicas declarada por la Autoridad Nacional Siria como nunca utilizada para la producción de armas químicas, pero que las investigaciones no corroboran.



Así, ha hecho un llamamiento a las autoridades sirias para que cooperen con la OPAQ y ha recordado al Consejo de Seguridad que estas cuestiones siguen pendientes desde 2014, cuya resolución es necesaria para completar la destrucción de armas químicas.



Nakamitsu ha denunciado que Siria aún no ha proporcionado suficiente información técnica o explicaciones a la OPAQ sobre cuestiones concretas.



Por último, ha recordado que el uso de armas químicas es "una profunda amenaza para la paz y la seguridad", así como para la arquitectura de desarme y no proliferación que se construyó con tanto esmero en las últimas décadas.



"No hay justificación para el uso de armas químicas por parte de nadie, en ningún lugar y bajo ninguna circunstancia", ha incidido, y quienes las han utilizado "deben ser identificados y rendir cuentas".