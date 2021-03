Rey Felipe.- El PP cree que Sánchez no rechazará el "desplante" al Rey este viernes en Cataluña porque "necesita a ERC"

CÁCERES, 5 (EUROPA PRESS)



El vicesecretario nacional de Participación del PP, Jaime de Olano, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que manifieste con "total rotundidad" su "rechazo" al "desplante" que a su juicio se está produciendo este viernes por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña durante la visita este viernes a dicha comunidad por parte del Rey Don Felipe VI, aunque ha considerado que el jefe del Ejecutivo nacional no lo hará porque "necesita a ERC" para mantenerse en el poder.



"Sánchez no lo hará, porque a Sánchez la defensa de las instituciones le importa muy poco, el conjunto de los españoles le importa muy poco, al señor Sánchez sólo le importa el señor Sánchez, y el señor Sánchez necesita a ERC para seguir manteniendo este gobierno en el que él cohabita con Pablo Iglesias", ha espetado.



Así, en rueda de prensa telemática este viernes en Cáceres, De Olano ha recalcado que el Partido Popular muestra todo su "apoyo" al "primero de los españoles", en alusión al Rey Don Felipe VI, y rechaza las "actitudes" de "desplante" al mismo de este viernes en Cataluña por parte de los "socios" de Pedro Sánchez, en concreto ERC, ha dicho.



"Al señor Sánchez le importa poquito, de hecho tiene en su gobierno a gente que ataca a la Monarquía directamente y no le llama la atención en ningún momento", ha espetado De Olano, quien ha criticado que el presidente del Gobierno también "despachó los gravísimos altercados que se están produciendo en Cataluña desde hace semanas ya con un único tuit".



Así, sobre la visita este viernes del Rey Don Felipe a Cataluña, y ante la cual el Gobierno de la Generalitat "ha decidido hacerle un desplante al primero de los españoles", ha recordado que "los que hacen el desplante son los socios de Sánchez", y ha defendido que "del presidente de todos los españoles se espera un poquito más de seriedad y de contundencia en la defensa de las instituciones que son de todos".



"El señor Sánchez acudirá hoy a Cataluña con su majestad el rey y los que le hacen un desplante al primero de los españoles (en alusión al rey) son los socios de Sánchez, es ERC", ha espetado De Olano.



En este sentido, ha indicado que "si la inmensa mayoría de los españoles rechaza ese tipo de actitudes por parte de los gobernantes de la Generalitat de Cataluña, no es mucho pedir que el presidente que debiera ser de todos los españoles, Sánchez, atajara ese tipo de desplantes y manifestara con total rotundidad su rechazo a que desde una comunidad autónoma de haga un desplante al conjunto de los españoles que es lo que representa su majestad el rey".



MONAGO DESTACA EL PAPEL "CLAVE" DE LA MONARQUÍA



Por su parte, también sobre la visita del Rey a Cataluña, en la misma comparecencia informativa este viernes en Cáceres, el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha recordado que hace unos días ha visitado el Rey Extremadura para la inauguración del nuevo Museo Helga de Alvear y estuvieron presentes el actual presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, y los anteriores, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y él mismo, "apoyando una institución clave, esencial que tiene claramente una exposición en la Constitución Española", algo que ha lamentado este viernes no ha ocurrido en Cataluña.



"Por lealtad instituciones estuvimos arropando a su majestad el Rey", ha defendido Monago, quien ha destacado que "eso es lo que hace el pueblo extremeño" a través de sus representantes, a diferencia de lo que ocurre en Cataluña este viernes.



Así, ha recalcado que él se siente "tremendamente orgulloso" de haber representado como presidente regional y ahora desde la oposición a un pueblo como el extremeño que "reconoce la vigencia de la Constitución" y que con "gestos" como el de la reciente visita de Don Felipe VI a Extremadura pusieron en "relevancia" el "papel de la Corona para el conjunto del pueblo español".