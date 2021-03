Portaltic.-'Find My' de Apple avisará al usuario si está siendo rastreado

01/01/1970 Find My' de Apple POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APPLE



MADRID, 5 (Portaltic/EP)



La aplicación 'Find My' (Buscar mi) de Apple, que permite localizar los objetos perdidos, como el iPhone, va a ampliar sus funciones para avisar al usuario cuando detecte que un objeto tercero lo está rastreando.



La tercera beta de iOS 14.5 incluye varias novedades relacionadas con la aplicación 'Find My', como una nueva ventana de novedades, con la adición del soporte para accesorios, que permitirá vincular elementos de marcas distintas a las de Apple.



También se incluye la vista a la nueva pestaña Elementos, donde los usuarios pueden agregar aquellos objetos compatibles con esta aplicación, e incluso indicar los que han encontrado para ponerse en contacto con el usuario original.



La novedad más destacada es, no obstante, la alerta de seguridad. Según explican en 9to5Mac, la nueva función notificará al usuario si otra persona está utilizando un elementos desconocido, como un AirTag, para rastrearlo, en caso de que alguien haya deslizado uno en el bolso o la mochila del usuario, sin su conocimiento.



La función lo que hace es detectar si dicho elemento desconocido se está movimiento con el usuario, para que así pueda eliminarlo o deshabilitarlo.