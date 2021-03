Portaltic.-El 36% de los españoles desinfecta su móvil a diario para prevenir contagios

10/04/2020 Dos personas protegidas con mascarillas y guantes graban con sus móviles durante el estado de alarma. En Sevilla (Andalucía, España), a 10 de abril de 2020. POLITICA María José López - Europa Press



MADRID, 5 (Portaltic/EP)



La llegada de la crisis sanitaria afecta al uso de dispositivos electrónicos como los móviles, un foco potencial de bacterias, y por ello el 36 por ciento de los españoles asegura que desinfecta su móvil cada día, según una encuesta de Crosscall.



El fabricante francés de dispositivos rugerizados (resistentes a caídas, golpes y líquidos) Crosscall ha preguntado a miles de españoles sobre los posibles riesgos de contagio de Covid a través de las pantallas táctiles de los dispositivos electrónicos.



Un 80 por ciento de los ciudadanos está preocupado por la posible transmisión del Covid-19 a través de objetos de uso cotidiano, como el teléfono móvil y las tablets, tanto en el entorno doméstico como en el profesional, aunque solo el 36 por ciento del total desinfecta su dispositivo a diario.



Este mismo estudio refleja que entre quienes no desinfectan diariamente su móvil (64 por ciento de los encuestados), la mitad no lo hace por desconocimiento, y la otra mitad porque teme estropear su dispositivo al ponerlo en contacto con el agua.



Las mujeres manifiestan una mayor preocupación en cuanto a la posible propagación del virus a través de dispositivos móviles: un 83 por ciento de las encuestadas, frente al 76 por ciento de los hombres.



En cuanto a los rangos de edad, los menores de 35 años son quienes se muestran más preocupados, con un 84 por ciento de los encuestados de esta franja. Por contra, los mayores de 65 años son los que menos preocupación muestran (75 por ciento).



Para luchar contra este riesgo, el 87 por ciento de españoles estaría interesado en un móvil o tablet que se pudiera lavar o desinfectar diariamente, sin riesgo a que se pudiera deteriorar o estropear, para así evitar la posible propagación del virus en el entorno doméstico y profesional.



No obstante, solo uno de cada cuatro españoles conoce la existencia de smartphones altamente resistentes, o rugerizados, que ofrecen las mismas prestaciones tecnológicas y son totalmente estancos y por tanto lavables con agua y jabón, o incluso con gel hidroalcohólico compuesto por isopropanol o etanol.