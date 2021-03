Paula Echevarría o Ariadne Artiles lo tienen claro y apuestan por calzado cómodo en sus looks premamá

El universo "celeb" vive un baby boom y os desvelamos qué outfits triunfarán entre las futuras mamás esta primavera



MADRID, 5 (CHANCE)



Estar embarazada e ir a la moda pueden ir perfectamente de la mano, o si no, que se lo pregunten a María Pombo. La reina de Instagram ya nos dio algunas lecciones de estilo el pasado otoño-invierno, cuando todavía lucía orgullosa su barriguita premamá.



Sin embargo, el baby boom no acaba aquí y son muchas las celebs e influencers que darán a luz la próxima primavera y Paula Echevarría, Lulu Figueroa o Chiara Ferragni ya nos deleitan con sus estilismos premamá. Estas it girls son expertas en crear tendencias y tienen algo en común: apuestan por cómodas sneakers en sus looks.



Por ello, JD Sports propone varios modelos de deportivas que quedan fenomenal con los estilismos que ya lucieron las mamás más influyentes y que hoy sirven de inspiración para las embarazadas que inauguran los outfits de esta temporada:



- Jersey de punto oversize: Esta primavera los jerséis y cárdigans se llevan con el largo de un vestido, incluso, con las mangas sobrepasando las manos en unos pocos centímetros. Una opción cómoda y holgada por la que ya optó Natalia Coll el pasado otoño. Combina tu maxi jersey con unas Nike Cortez y verás qué look sport tan polivalente, estupendo para cualquier ocasión.



- Mini vestido: ¿Quién dijo que las embarazadas no pueden enseñar piernas? María Pombo ya optó por resaltar sus curvas y lucir súper estilizada con vestidos cortos con los que lucir palmito. Para esos días soleados de primavera, qué mejor opción que ir fresquita y acompañar tu outfit con unas sneakers bajas, como las básicas Adidas Stan Smith, que no pasan de moda y van con todo.



- Peto vaquero: Si de algo estamos seguros es que el peto ha vuelto con más fuerza que nunca. La que fuera una prenda básica en los 90 ha vuelto a todos los armarios, incluso a los de las embarazadas, como Sandra Gago. Ajusta los tirantes para darle más o menos holgura y combínalo con un zapato clásico como las Converse, para darle un total look vintage.



- Maxi camisa: Un básico que fue clave para María Fernández Rubíes la pasada temporada. La influencer recurrió a esta prenda en más de una ocasión, pues este básico de nuestro armario es más tendencia que nunca y a las embarazadas les viene fenomenal. Verás que rollazo tienen combinadas con unas deportivas tipo las Vans Old Skool.



- Strappy Dress: Es la nueva forma de llamar al típico vestido de tirante fino, que por su frescura y comodidad sigue siendo uno de los más populares en cuanto empieza a asomar el sol. Jeanne Damas, una de las mujeres más influyentes en cuanto a moda se refiere, también lo llevó en sus estilismos premamá. Crea tu look casual combinándolo con unas básicas adidas Gazelle.