Partido de López Obrador pausa su campaña en Guerrero hasta definir candidato

El dirigente del Partido Regeneración Nacional (Morena) Mario Delgado saluda después de una conferencia de prensa en la Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán / Arcchivo

México, 5 mar (EFE).- El partido oficialista mexicano Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunció este viernes que no comenzará su campaña en las elecciones del estado de Guerrero hasta definir si presenta como candidato a Félix Salgado Macedonio, un veterano político acusado de violación.

"No iniciará campaña a la gubernatura en el estado de Guerrero el día de hoy -como lo marca el calendario electoral- pues esperará hasta tener un dictamen final por parte de la Comisión Nacional de Elecciones", expresó la dirección en un comunicado.

Morena, partido del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, postuló como candidato en las elecciones a gobernador de Guerrero a Salgado Macedonio, acusado de delitos sexuales por al menos cinco mujeres.

Ante la polémica desatada, el partido anunció el lunes que repetiría la encuesta interna para elegir a su candidato, si bien no vetó que Salgado Macedonio se volviera a presentar.

La decisión llegó algo tarde, pues el Instituto Electoral de Guerrero validó este jueves a Salgado Macedonio como candidato de Morena a las elecciones de Guerrero y las campañas comenzaron este mismo viernes.

Morena explicó en el comunicado que, a pesar de todo, sigue haciendo "la valoración de los perfiles" para "con esto determinar la candidatura idónea".

"En los próximos días se informará el resultado de dicha encuesta y se llevará a cabo el registro definitivo de la candidatura a la gubernatura de Guerrero", aclaró el partido.

Salgado Macedonio está acusado de violar a una joven de 17 años en 1998 y de abusar de una trabajadora del diario La Jornada Guerrero en 2016 y las propias diputadas de Morena afirman que sobre él "recaen acusaciones de delitos sexuales graves contra cinco mujeres".

Políticas de Morena, opositoras, intelectuales, artistas y mujeres de todo el espectro político se unieron en una campaña para revocar su candidatura.

Sin embargo, el político tiene el respaldo del fundador de Morena y presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha denunciado que hay "una campaña de linchamiento" contra Salgado Macedonio.

El 6 de junio, 94 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes del país.

Además de Guerrero, este viernes arrancaron las campañas en los estados de Nuevo León, Colima, San Luis Potosí y Sonora.