Orbán negocia con ultras italianos y polacos crear un nuevo grupo en Bruselas

EFE/EPA/Lukasz Gagulski/Archivo

Budapest, 5 mar (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, aseguró este viernes que está negociando crear un nuevo grupo en el Parlamento Europeo con formaciones de extrema derecha de Italia y Polonia, después de haber abandonado el Partido Popular europeo, antes de ser expulsado de él.

"Hablamos con los polacos, con el gran amigo de Hungría, el señor (Matteo) Salvini (de la Liga), hablamos con la presidenta del otro partido italiano de derechas, la señora (Giorgia) Meloni (de Hermanos de Italia)", explicó a la radio pública Kossuth.

NUEVO HOGAR POLÍTICO

"Lo importante es que haya en Europa un hogar político para los que piensan como nosotros. Hay que trabajar por ello y yo pienso que una corriente política como ésta sería una fuerza política importante en Europa", opinó.

El primer ministro no concretó si la formación polaca a la que se refirió es el gubernamental Ley y Justicia (PiS), con el que el Fidesz mantiene buenas relaciones.

Tanto el PiS como Hermanos de Italia forman parte del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos -al que pertenece también el español Vox-, y que ayer mostró su solidaridad con el Fidesz por la "hostil" decisión del PPE de modificar su reglamento para poder expulsar al partido de Orbán.

La Liga de Salvini pertenece a Identidad y Democracia, el grupo del PE donde están también, entre otros, Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, y los ultras del AFD alemán y el FPÖ austríaco.

El Fidesz, que gobierna Hungría con mayoría absoluta desde 2010, abandonó el miércoles el grupo del PPE en la Eurocámara, poco después de que esa familia política aprobará un cambio de sus estatutos para facilitar la expulsión del Fidesz, cuya pertenencia al grupo llevaba ya casi dos años suspendida por violar los valores de la formación.

ABANDONAR EL PPE

Orbán afirmó ayer que los populares europeos son un anexo de la izquierda y anunció la creación de un nuevo grupo político de derechas para los votantes europeos que rechazan la inmigración, el multiculturalismo y "no se han sumergido en la locura LGBTQ".

El líder ultranacionalista dejó entender hoy que tras su salida del grupo popular en la Eurocámara también abandonará el PPE.

"He hablado largamente con el nuevo presidente de la (alemana) CDU en los últimos días. Seguramente habrá otra negociación pero, por el momento, tengo que decir que nuestros caminos se han separado", agregó el primer ministro.