Olimpia sigue líder del fútbol en Honduras y Real España empata 0-0 con el Vida

Carlos Melendez (i), del Vida, fue registrado este jueves al disputar un balón ante Ramiro Rocca (d), del Real España, durante un partido de la jornada 5 del Campeonato Clausura 2021 de la Liga Nacional de fútbol en Honduras, en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. EFE/José Valle

Tegucigalpa, 4 mar (EFE).- El Olimpia, que empató 2-2 de visita ante el Real Sociedad, sigue como líder del torneo hondureño Clausura, cuya quinta fecha cerró este jueves con un empate a cero entre el Real España y el Vida.

El Real España, que dirige el mexicano Raúl Gutiérrez, no aprovechó su condición de local ante el Vida, que en los últimos minutos tuvo al menos dos claras ocasiones de anotar, pero sus atacantes no pudieron definir.

El empate ha dejado al Real España, que tiene un juego pendiente, en el segundo lugar del grupo A con siete puntos, y al Vida en el cuarto con cuatro. Por mejor diferencia de goles el grupo lo lidera el Platense, con siete enteros.

El miércoles, el empate no le permitió al Olimpia, que dirige el argentino Pedro Troglio, mantener la ventaja de tres puntos ante su más cercano perseguidor, el Motagua, que como visitante se impuso por 3-0 al Real de Minas.

El modesto Real Sociedad, que está en peligro de descender a la segunda división, comenzó a perder al minuto 4, cuando Jerry Bengtson anotó a placer al recibir un pase de Deiby Flores.

El mismo Bengtson puso el 2-0 al minuto 11, pero el Real Sociedad descontó al 13 por medio de Rony Martínez, de penalti.

En el segundo tiempo el Real Sociedad dio la pelea y al 87 Kendrick Cárcamo empató el juego 2-2 al rematar una pelota que le llegó luego de pegar en el vertical derecho de la portería del Olimpia.

Con el empate, el Olimpia, del grupo B, se mantiene como líder de la competición con 13 puntos, escoltado por el Motagua, con 12.

El Motagua, de visita, ganó con solvencia por 3-0 al Real de Minas, que se sigue complicando y también está en riesgo de descender a la segunda división.

El mejor juego del Motagua se vio en el primer tiempo, cuando convirtió sus primeros dos goles, ambos en el minuto 19, por medio de Jonathan Núñez y Marco Tulio Vega.

El Real de Minas reaccionó en el segundo tiempo y tuvo varias llegadas al área rival, aunque solamente una fue de peligro, con un disparo al marco que rechazó el portero argentino Jonathan Rougier, del equipo capitalino.

El Motagua, que tiene como timonel al argentino-hondureño Diego Vázquez, retomó su fútbol más ofensivo en los últimos 15 minutos y, al 82, Kevin López, luego de una jugada de pared con el paraguayo Roberto Moreira, dejó el resultado definitivo de 3-0.

La sorpresa de la jornada la dio el Platense, que venía de perder por paliza de 4-0 ante el Honduras Progreso, que derrotó por 5-3 al Marathón, al que en el primer tiempo ya vapuleaba por 5-1, en un juego de dos clubes del grupo A.

El Platense, que dirige el colombiano Jairo Ríos, entró arrollador y convirtió sus goles por medio de Ilce Barahona, Byron Rodríguez, Yerson Gutiérrrez (dos) y Dabirson Castillo.

El Marathón, cuyo técnico es el argentino Héctor Vargas, descontó por medio Kevin Arriaga cuando el partido estaba 3-0.

En el segundo tiempo, con un mejor fútbol, el Marathón buscó rescatar el juego y acortó distancias por medio de Carlo Costly, de penalti, aunque el rival buscaba rematarlo al contragolpe.

El juego se volvió de mucha marcación y fuerza, lo que dejó al Platense con 10 hombres desde el minuto 65, lo que le obligó a jugar más a la defensiva.

El Marathón siguió volcado al ataque, pero sus atacantes no fueron certeros, salvo Carlo Costly, quien cuando se corrían dos de los cuatro minutos de descuento, hizo el tercero para su equipo.

En el cuarto partido del miércoles, el Universidad Pedagógica, del grupo B, se impuso por 3-0 a los locales del Honduras Progreso, del A.

Los universitarios doblegaron al Honduras Progreso en los primeros 25 minutos, cuando Juan Ramón Mejía, con dos goles, y Carlos Róchez, sellaron el triunfo ante un rival, que venía de golear por 4-0 al Platense, en la cuarta fecha de la competición.