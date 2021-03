Miami Heat consigue vencer a New Orleans Pelicans (93-103)

Miami Heat logró ganar como visitante a New Orleans Pelicans por 93-103 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New Orleans Pelicans perdieron en casa contra Chicago Bulls por 124-128, completando una racha de cuatro derrotas en los cinco últimos partidos, mientras que los de Miami Heat también perdieron en casa con Atlanta Hawks por 80-94. Con este resultado, Miami Heat cuenta con 18 partidos ganados de 36 jugados, lo que le permite afianzarse en los puestos de Play-off. Por su parte, New Orleans Pelicans, tras el partido, se quedaría por ahora fuera de los Play-off con 15 partidos ganados de 36 disputados.

El primer cuarto tuvo alternancias en el marcador, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo visitante y terminó con un resultado de 15-31. Tras esto, en el segundo cuarto recortaron distancias los locales, el cual finalizó con un resultado parcial de 30-24. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 45-55 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto de nuevo los jugadores del equipo local recortaron distancias en el luminoso y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 25-22 (y un 70-77 global). Por último, durante el último cuarto los visitantes aumentaron su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial de 11-2 y tuvieron una diferencia máxima de 11 puntos (87-98) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 23-26. Tras todo esto, el choque concluyó con un resultado de 93-103 para los jugadores del equipo visitante.

Gran parte de la victoria de Miami Heat se cimentó a partir de los 29 puntos, nueve asistencias y tres rebotes de Jimmy Butler y los 18 puntos, siete asistencias y 10 rebotes de Kelly Olynyk. Los 17 puntos, nueve asistencias y cinco rebotes de Brandon Ingram y los 15 puntos, una asistencia y cinco rebotes de Steven Adams no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans pudiese ganar el partido.

En el próximo encuentro de la NBA, Miami Heat se enfrentará a Orlando Magic en el American Airlines Arena, mientras que el próximo contrincante de New Orleans Pelicans será Minnesota Timberwolves, con el cual se enfrentará en el Smoothie King Center.