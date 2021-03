Messi y el hijo de Hagi impactan con un anuncio en Rumania

El delantero argentino del Barcelona Lionel Messi. EFE/ Enric Fontcuberta/Archivo

Bucarest, 5 mar (EFE).- La participación del joven mediapunta rumano Ianis Hagi -hijo del legendario Gica Hagi- en un anuncio para Pepsi junto a Lionel Messi ha despertado enorme entusiasmo entre los aficionados y la prensa deportiva del país balcánico.

"¡Qué momento para Ianis Hagi!", tituló Gazeta Sporturilor en una de sus noticias sobre la campaña publicitaria, que desde su estreno, este miércoles, ha cosechado miles de visualizaciones y "me gusta" en la cuenta de Instagram de Pepsi en Rumanía.

El hijo del llamado "Maradona de los Cárpatos", que milita en el Glasgow Rangers escocés, es la gran esperanza de un fútbol rumano que hace tiempo que no logra dar alegrías a sus seguidores.

UN RETO DE TIK TOK

El anuncio muestra una pantalla partida con Messi, a la izquierda, y Ianis Hagi, a la derecha, pasándose el balón y compartiendo una lata del popular refresco, y anima a los aficionados de ambos a repetir en la red social Tik Tok la escena que protagonizan.

"El mejor jugador de todos los tiempos al lado de Messi", escribió en tono jocoso en uno de los comentarios un seguidor del Glasgow Ranger que se identifica como 'Leon'.

El 'spot' también ha protagonizado titulares en la prensa del Reino Unido, a donde el prometedor mediapunta rumano llegó el año pasado por 4,5 millones de euros procedente del Genk belga.

LIGA DE CAMPEONES

"Ianis Hagi ya tiene una leyenda en la que inspirarse en casa y ahora también aparece en pantalla junto a la superestrella del Barcelona", escribió la edición escocesa del tabloide The Sun.

El medio espera que Hagi vuelva a encontrarse con Messi la próxima temporada, en la 'Liga de Campeones', que el Rangers disputará si gana la Liga Escocesa, la cual lidera a 18 puntos de distancia por delante de su eterno rival, el Celtic de Glasgow.

Con 5 goles y 9 asistencias en 26 partidos, Ianis -como se le conoce en su país- ha sido una pieza importante del equipo protestante de Glasgow esta temporada, aunque su continuidad no está garantizada.

Según el Ranger Ibrox Noise, un portal web especializado en la actualidad del club, el Rangers está planteándose vender a Hagi por 25 millones de libras, una cantidad que utilizarían para llenar sus arcas después de una dura temporada sin aficionados en los estadios.

EL FUTURO DE IANIS

"Ianis tiene ya un gran nombre y ha sido protagonista en la gran temporada del equipo", escribió a finales de febrero Ibrox Noise, que augura para el futbolista un futuro en equipos más importantes a nivel europeo.

Consciente de ello, la prensa rumana no pierde ocasión semana tras semana de buscarle atractivas 'novias' a Hagi, entre las que destacan el Real Madrid y el Barcelona, dos equipos en los que militó su padre.

Nacido en Istanbul cuando Gica Hagi era jugador del Galatasaray turco, Ianis Hagi es uno de los productos más exitosos del Viitorul Constanta, un equipo fundado por su padre en 2009 para promover jóvenes valores que ya ha ganado una liga y que es el principal vivero de la selección rumana.

Marcel Gascón