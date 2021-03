María Zurita saca su lado menos amable cuando le preguntamos por la vacunación de las Infantas Elena y Cristina

11/01/2021 María Zurita, en una imagen reciente POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



La vacunación contra el Covid en Emiratos Árabes de las Infantas Elena y Cristina con motivo de su última visita al Rey Juan Carlos sigue dando mucho que hablar. Así, a pesar de que la Duquesa de Lugo admitió la información adelantada por "El Confidencial" y justificó su actuación confesando que accedieron a vacunarse para obtener el pasaporte sanitario y poder viajar a Abu Dabi sin problemas para ver a su padre, las críticas contra las hermanas del Rey Felipe no han cesado en ningún momento.



Mientras que Zarzuela se ha "desententido" de la polémica con la vacunación porque Doña Elena y Doña Cristina no pertenecen a la Familia Real - formada exclusivamente por los Reyes eméritos, los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía - la Duquesa de Lugo continúa con su día a día como si nada hubiese sucedido.



Buscando reacciones por parte de sus familiares, hemos preguntado a María Zurita qué le parece las críticas a sus primas por haberse vacunado en los Emiratos Árabes saltándose el turno previsto para la vacunación en nuestro país. Molesta, y sacando su lado menos amable con la prensa al estar ocupada en ese momento, la hija de la Infanta Margarita - siempre amable y de los familiares del Rey más cercanos y accesibles - evita pronunciarse y muestra su enfado por nuestra insistencia. "Estoy hablando con un cliente, te importa, es que yo trabajo por teléfono", ha asegurado, señalando su teléfono móvil enfadada y dejando claro que no va a hablar de la última polémica protagonizada por las Infantas.