LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

Viernes 5 de marzo del 2021

LO ÚLTIMO

El papa pide a Irak que apoye a su minoría cristiana

Despejar escombros de radiotelescopio en Puerto Rico pudiera costar hasta 50 millones de dólares

Buses cargados de solicitantes de asilo arriban a Arizona

La economía de EEUU se fortalece: crea 379.000 empleos

UE y EEUU suspenden aranceles aplicados en la disputa Airbus-Boeing

PRIMERA PLANA

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU-CONGRESO

WASHINGTON - El Senado de Estados Unidos inicia una sesión maratónica de votación del proyecto de ley demócrata de asistencia económica de 1,9 billones de dólares para la pandemia del COVID-19, después de soportar un extraordinario retraso de medio día provocado por un enemigo republicano de la principal prioridad legislativa del presidente Joe Biden. El Senado podría aprobar su versión revisada durante el fin de semana. Por Alan Fram. 680 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-NY RESIDENCIAS: Asesores del gobernador de Nueva York alteraron las cifras reales de fallecidos por coronavirus en las residencias de ancianos del estado.

-CORONAVIRUS-CALIFORNIA: California destinará 40% de sus vacunas a áreas hispanas.

-CORONAVIRUS-PARAGUAY MINISTRO: Renuncia ministro de Salud de Paraguay por falta insumos para el COVID.

-CORONAVIRUS-VACUNAS-CANADA: Canadá aprueba vacuna contra COVID de Johnson & Johnson.

-CORONAVIRUS-VACUNA UE AUSTRALIA: Australia pide a UE que no bloquee la exportación de vacunas.

-CORONAVIRUS-JAPON: Japón amplía dos semanas el estado de emergencia en Tokio.

MOR-GEN IRAK-PAPA

BAGDAD — El papa Francisco inicia la primera visita de un pontífice a Irak con un ruego al país para que proteja su diversidad de siglos, exhortando a los musulmanes a acoger a sus vecinos cristianos como un recurso valioso y pidiendo a la acosada comunidad cristiana —aunque es pequeña como una semilla de mostaza— que persevere. Francisco reanudó su actividad de trotamundos tras un año de encierro en la Ciudad del Vaticano debido al COVID-19. Por Nicole Winfield y Samya Kullab. 1260 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

AMN-INM CALIFORNIA-ACCIDENTE VIAL

EL CENTRO, California - Una de las 13 personas que fallecieron cuando una camioneta que llevaba a migrantes a California de forma irregular chocó contra un camión es una mujer de 23 años que huyó de la violencia en Guatemala con la esperanza de una vida mejor, dice su familia. 619 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana en las redes sociales se aseguró incorrectamente que el subsecretario de salud mexicano no había sido hospitalizado por COVID-19; que un político opositor mexicano había solicitado la intervención extranjera para evitar la reelección del presidente Andrés Manuel López Obrador y que el periodista mexicano Carlos Loret de Mola era dueño de varias gasolineras en el país. También se señaló falsamente que una fotografía en la que aparecen niños migrantes detenidos en Texas se había tomado recientemente durante la administración de Joe Biden y que Cristiano Ronaldo había publicado un mensaje contra el gobierno cubano. Por Rafael Cabrera, Marcos Martínez Chacón y Abril Mulato. 2400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CAPITOLIO-AYUDA MUTUA

SIN PROCEDENCIA - Cientos de emails, textos, fotos y documentos a los que tuvo acceso The Associated Press revelan cómo un conjunto de agencias policiales trató de defender a Washington de las turbas del 6 de enero. La falta de coordinación y planificación permitió un asalto mortífero al Capitolio que posiblemente se pudo haber evitado. Por Martha Mendoza y Juliet Linderman. 1.100 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-EEUU-CAPITOLIO-DEMANDA: Nueva demanda contra Trump y aliados por asalto al Capitolio.

REP-GEN MYANMAR-REPRESION

TOKIO - Las fuerzas de seguridad de Myanmar han matado a numerosos manifestantes que protestaban contra el golpe de Estado. La nueva junta militar ha encarcelado a periodistas y cualquier otro capaz de exponer la violencia. Ha suspendido las limitadas protecciones legales. Con todo, hay una posibilidad nefasta: la larga historia de gobiernos militares violentos en Myanmar indica que la represión pudiera empeorar. Por Victoria Milko y Foster Klug. 970 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-MYANMAR-YOUTUBE: YouTube elimina cinco canales administrados por el Ejército de Myanmar.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

CAR-GEN PUERTO RICO-RADIOTELESCOPIO

SAN JUAN — La Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos informa que pudiera costar hasta 50 millones de dólares despejar los escombros de un renombrado radiotelescopio que se desplomó el año pasado en Puerto Rico y que las investigaciones sobre lo sucedido siguen en curso. Por Dánica Coto. 320 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CUBA-ESPERANDO A BIDEN

LA HABANA - Miles de pequeños emprendedores cubanos que se beneficiaron del acercamiento con Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama fijan la esperanza de un nuevo futuro para ellos y su país con Joe Biden, quien prometió revertir las restricciones impuestas por su antecesor. Mientras los expertos se preguntan cómo blindar la relación de los altibajos y cambios de signo político en la Casa Blanca, mientras se levantan definitivamente las sanciones. Por Andrea Rodríguez. 1.425 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN MEXICO-ELECCIONES

CIUDAD DE MÉXICO - Meses de protestas y una intensa campaña en las redes sociales no funcionaron. Tampoco las voces indignadas de parte de los militantes de Morena. La postura del presidente Andrés Manuel López Obrador se impuso y el partido oficialista tendrá un candidato a gobernador que está denunciado por violación. Por María Verza. 1.174 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN COLOMBIA-URIBE

BUCAMARANGA, Colombia - La Fiscalía colombiana pide la terminación anticipada del proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, caso por el cual estuvo detenido en 2020 durante dos meses. La Fiscalía no halló mérito para acusarlo. Por Astrid Suárez. 632 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-INM ARIZONA-ASILADOS

TUCSON, Arizona — Buses cargados de solicitantes de asilo han empezado a arribar a Tucson, Arizona, por primera vez desde que el presidente Joe Biden empezó a anular las medidas tomadas por su predecesor Donald Trump. Menos de 200 personas, en su mayoría guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, arribaron esta semana después que la Patrulla Fronteriza los dejó en libertad en Yuma. 250 palabras. ENVIADO.

AMN-ECO CORONAVIRUS-EEUU

WASHINGTON — Las empresas estadounidenses añadieron 379.000 empleos el mes pasado, en un indicio de que la economía está fortaleciéndose mientras baja el número de casos de coronavirus, se aceleran las vacunaciones, los estadounidenses gastan más y los estados relajan las restricciones a los negocios. Por Christopher Rugaber. 510 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN BIDEN-PODERES DE GUERRA

WASHINGTON - El presidente Joe Biden apoya un cambio en las autorizaciones para el empleo de la fuerza en el Medio Oriente que datan de hace décadas, una semana después de utilizarlas para ordenar un ataque aéreo de represalia a una milicia respaldada por Irán en Siria. Presidentes de los dos partidos han utilizado esos poderes como justificación legal para realizar ataques en la región. Por Aamer Madhani. 360 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-CIE EEUU-ESTACION ESPACIAL

CABO CAÑAVERAL, Florida - Por segunda vez esta semana, dos astronautas flotan fuera de la Estación Espacial Internacional para aprestarla para recibir nuevos paneles solares. La astronauta Kate Rubins, de la NASA, y el japonés Soichi Noguchi salieron a completar el trabajo iniciado el domingo pasado. Por Marcia Dunn. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-INM EEUU-PERUANA ASESINADA

JERSEY CITY, Nueva Jersey - Un hondureño que según las autoridades de inmigración fue deportado dos veces de Estados Unidos irá a prisión por violar y matar a una peruana que hacía ejercicio corriendo en un parque de Nueva Jersey. 170 palabras. ENVIADO.

MUNDO

EUR-ECO AIRBUS-BOEING-ARANCELES

BRUSELAS — En un indicio de buena voluntad para reconstruir las relaciones transatlánticas con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, la Unión Europea y EEUU suspenden los aranceles aplicados en la disputa Airbus-Boeing, Ambas partes se comprometieron a concentrarse en resolver sus disputas. Por Raf Casert. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN CHINA-CONGRESO

BEIJING - El primer ministro de China establece un nuevo objetivo de crecimiento económico y promete hacer que el país sea autosuficiente en tecnología ante las tensiones con Estados Unidos y Europa por el comercio y los derechos humanos. Otro funcionario anuncia planes para reforzar el control sobre Hong Kong reduciendo la participación ciudadana en el gobierno. Por Joe McDonald. 708 palabras. AP Foto. ENVIADO.

OCE-GEN NUEVA ZELANDA-SISMO

WELLINGTON - Uno de los sismos más poderosos que haya azotado el Pacífico sur en la historia moderna activa alertas de tsunami por todo el océano y obliga a miles de personas en Nueva Zelanda a desalojar zonas costeras. Por Nick Perry. 550 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT IFAB-REGLAS

LONDRES - El contacto accidental del balón con la mano durante el desarrollo de una jugada que culmina con la anotación de parte de un compañero de equipo ya no será causa de anulación del gol, decide el International Football Association Board, un organismo conformado por la FIFA y cuatro federaciones y el cual que establece las reglas del fútbol. 315 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-NFL WASHINGTON-SMITH

SIN PROCEDENCIA - Washington ha informado al quarterback veterano Alex Smith sobre su salida del equipo, de acuerdo con una persona con conocimiento directo de la decisión y quien habló con The Associated Press a condición del anonimato debido a que la separación de Smith del equipo aún no es oficial. Por Steven Whyno. 337 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-LIB ISABEL ALLENDE

NUEVA YORK - Isabel Allende no es sólo la escritora viva de lengua española más leída, sino también una feminista autodeclarada. Así que no es de extrañar que su más reciente libro, “Mujeres del alma mía”, llegue a Estados Unidos en el Mes de la Mujer, pocos días antes del estreno de una miniserie sobre su vida. En una extensa entrevista, Allende recuerda sus inicios como feminista, elogia la docuserie y habla de su experiencia como una “recién casada” de 78 años en confinamiento por la pandemia. Por Sigal Ratner-Arias. 1.622 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-CIN PREMIOS GOYA

MADRID - Casi un año después de que las salas de cine cerraran involuntariamente para ceder el protagonismo a las plataformas de streaming y de que los platós quedasen desiertos durante meses, el cine español celebra lo mejor de su última cosecha. “Adu”, una película protagonizada por un niño camerunés que trata de llegar a Europa, es la favorita en la 35ta edición de los Premios Goya. Por Teresa Medrano. 870 palabras. AP Foto. ENVIADO.

