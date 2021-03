Lillini asegura que Pumas maduró durante racha de seis partidos sin ganar

El entrenador de Pumas de la UNAM, Andrés Lillini. EFE/Francisco Guasco/Archivo

México, 5 mar (EFE).- El argentino Andrés Lillini, entrenador de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, aseguró que su equipo maduró durante la mala racha de seis partidos sin victorias que rompieron al derrotar por 1-0 al Santos Laguna.

"En esta inercia negativa son los jugadores grandes los que me dijeron que hay que vivir estas situaciones. Vivimos un semestre pasado en la gloria y esta racha nos hizo madurar", explicó en rueda de prensa tras la victoria sobre Santos en la novena jornada del Clausura 2021.

Los Pumas de Lillini perdieron la final del torneo ante el León, pero después de ello en este Clausura 2021 tienen dos victorias, un par de empates y cinco derrotas para ubicarse en la decimocuarta posición de la clasificación, fuera de la zona de repesca.

"Hoy demostramos carácter y respiramos. Cuando marcamos jugamos con una presión extra, cuando hicimos el gol retrocedimos en el campo porque queríamos ganar, hay que vivirlo porque es una presión extra", explicó.

El argentino Juan Ignacio Dinenno convirtió un penalti en el minuto 70 que le dio la victoria a los Pumas sobre Santos, que no anotó antes en gran parte por la actuación del guardameta felino, Alfredo Talavera.

"Hoy sepultamos las conjeturas que había sobre la actitud de los futbolistas en la cancha y suplimos nuestras deficiencias con el carácter y esfuerzo de todos, me voy feliz", añadió el técnico argentino.

Lillini afirmó que su equipo se encuentra en el momento preciso para enmendar el camino y meterse en la pelea por uno de los lugares de la repesca.

"Estamos a dos puntos del lugar 12 (último que de acceso a la repesca), falta un poco de la mitad del torneo, falta mucho por jugar y no es tarde, hemos dado ventajas, pero no estamos lejos de la liguilla", comentó.

Los Pumas recibirán este domingo en la décima jornada del Clausura al líder Cruz Azul del entrenador peruano Juan Reynoso, equipo que según Lillini tiene la mejor plantilla en el fútbol mexicano.EFE

rcg/gb/ea