Lavillenie, baja por lesión en el Europeo en pista cubierta

El francés Renaud Lavillenie, explusmarquista mundial del salto con garrocha, se lesionó en el gemelo derecho y fue declarado baja para el Europeo de atletismo en pista cubierta de Torun (Polonia), anunció este viernes la Federación Francesa de Atletismo (FFA).

El campeón olímpico de 2012, cuyo duelo con el plusmarquista mundial Armand Duplantis debía constituir uno de los momentos importantes de este Europeo, debía entrar en liza el sábado con la ronda de clasificación de su concurso.

"En mi última sesión de entrenamiento esta mañana (del viernes), he sentido un dolor vivo en el gemelo derecho durante un ejercicio clásico", explicó el francés de 34 años, citado en el comunicado publicado por la FFA.

"He pasado un tiempo con el fisioterapeuta y me he dado tiempo durante el día para ver la evolución. Pero esta noche la evolución no era lo suficientemente significativa y no quiero agravar la lesión para no arriesgar para los Juegos Olímpicos", añadió.

"Esta es una decisión muy díficil para mí porque soy un competidor pero con el buen invierno (boreal) que he hecho no quiero perderlo todo para la temporada estival", añadió.

Esta baja merma las aspiraciones de Francia en el Europeo, donde Lavillenie era una de sus claras opciones de medalla.

El saltador francés consiguió dos resultados por encima de los seis metros (6,02 m el 31 de enero en Tourcoing, 6,06 m el 27 de febrero en Aubière).

En ausencia de Lavillenie, el camino parece despejado para el sueco Armand Duplantis (21 años), gran favorito al oro en Torun, donde la final del salto con garrocha masculino está programada para el domingo.

Duplantis es el plusmarquista mundial (6,18 metros) y ostenta el mejor resultado de lo que va de 2021, con el 6,10 metros que consiguió el pasado 24 de febrero en Belgrado.

kn/dif/dr