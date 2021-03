Las palabras de agradecimiento de Rosa López y Nuria Fergó tras la muerte de Álex Casademunt

05/03/2021 Rosa López y Nuria Fergó en la estación del ave de Madrid SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 5 (CHANCE)



Este jueves la localidad catalana de Mataró vivía una de sus jornadas más tristes al dar el último adiós a Álex Casademunt, que falleció el pasado martes en un fatal accidente de tráfico a los 39 años de edad. A las puertas del tanatorio vivimos auténticas escenas de dolor y conmoción por parte de la familia del artista y de todos aquellos que le querían, incluidos gran parte de sus compañeros en "Operación triunfo", que no dudaron en aparcar todos sus compromisos para desplazarse a Barcelona para despedir al que fue su amigo y casi familia en estos últimos 20 años.



Tras el sepelio, a última hora de la noche, unas abatidas Rosa López y Nuria Fergó regresaban a la capital sin poder ocultar su dolor por el inesperado y trágico fallecimiento de Álex, con quien todos tenían una relación muy especial.



Muy cansadas y sin ganas de hacer declaraciones tras la dolorosa despedida al artista, Rosa tomaba la palabra para agradecer el cariño que han recibido tanto los triunfitos como los familiares de Álex en los últimos días. "Muchas gracias por el apoyo que habéis brindado a toda la familia y a los amigos. Gracias a la prensa que os habéis portado muy bien y eso es de agradecer en estos momentos tan complicados", expresaba la granadina.



Muy afectada, Rosa confesaba no tener palabras para la muerte de alguien tan joven y, admitiendo que han sido días durísimos, asegura que todos los triunfitos son como una familia y seguirán teniendo contacto con los familiares de Álex: "Por supuesto".



Nuria Fergó, que ha estado en Barcelona durante los últimos días acompañando a los seres queridos del desaparecido artista, añadía emocionada que "sobran las palabras, no se puede decir nada, ya habéis visto todo. Creo que no se puede decir nada más".